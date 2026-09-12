Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε πως από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, μετά από καρδιακή ανακοπή, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο «Ελπίς». Η δικογραφία για τις συνθήκες του θανάτου του περιλαμβάνει πλέον στοιχεία που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, ενώ οι χρόνοι και η αλληλουχία των γεγονότων βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι αποκαλύψεις της ΕΛΑΣ και η έρευνα

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το περιστατικό. Μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο «Ελπίς» και στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, όπου είχε προηγηθεί η κατάρρευση του τραγουδιστή. Από τις έρευνες που διεξήχθησαν, προέκυψαν ενδείξεις για απόπειρα απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων.

Η δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εμπλουτίζεται συνεχώς, περιλαμβάνοντας καταθέσεις μαρτύρων, ευρήματα από την έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο, καθώς και το πόρισμα της ειδικής επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης αποτελούν και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Τα κρίσιμα λεπτά και οι αντιφάσεις

Στο επίκεντρο της προανακριτικής έρευνας βρίσκονται οι χρόνοι και η αλληλουχία των γεγονότων, ιδιαίτερα το διάστημα από την κατάρρευση του τραγουδιστή μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας, το σήμα για το ιατρείο δόθηκε στις 16:23 της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, με το πλήρωμα να φτάνει στο Κολωνάκι τρία λεπτά αργότερα. Οι διασώστες βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς αναπνοή και σφυγμό, ενώ ο απινιδωτής έδειξε ασυστολία.

Ο παθολόγος, σύζυγος της θεράπουσας γιατρού, φέρεται να δήλωσε ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει περίπου 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ και είχε χορηγήσει αδρεναλίνη. Λίγο αργότερα, στις 16:40, ξεκίνησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στα επείγοντα στις 16:45, σύμφωνα με την κατάθεση γιατρού. Ωστόσο, οι καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών, των εργαζομένων, των διασωστών και των ειδικών γιατρών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς την ώρα άφιξης, τη διάρκεια της θεραπείας, την αντιμετώπιση της ανακοπής και τη χρήση απινιδωτή.

Ερωτήματα για την ώρα άφιξης και τη λειτουργία του μηχανήματος

Νέα στοιχεία στη δικογραφία δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το πότε συνέβησαν τα γεγονότα. Μαρτυρία ταξιτζή και κατάθεση γραμματέως τοποθετούν την άφιξη του Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 13:55, ενώ άλλες καταθέσεις αναφέρουν διαφορετικές ώρες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο δικηγόρος της οικογένειας επικαλέστηκε ότι το μηχάνημα φέρεται να είχε καταγράψει λειτουργία 42 λεπτών, με ώρα έναρξης τις 14:12. Αυτή η καταγραφή αποτελεί πλέον σημείο αντιπαράθεσης ως προς την έναρξη της διαδικασίας.

Κρίσιμη είναι επίσης η αντίφαση σχετικά με τον χρόνο παραμονής του τραγουδιστή στον χώρο της θεραπείας. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι παρέμεινε εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι το μηχάνημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Αντίθετα, η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο για τουλάχιστον 42 λεπτά, με την ΕΛ.ΑΣ. να χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως βασική αντίφαση της υπόθεσης. Παράλληλα, νοσηλεύτρια τοποθετεί την είσοδό του στον χώρο περίπου στις 15:00, ενώ η ίδια η Γάκα περιγράφει την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων και την έναρξη της ΚΑΡΠΑ μετά την ανακοπή.

Κατασχέσεις και νομικές εξελίξεις

Η έρευνα στον χώρο του ιατρείου οδήγησε στην κατάσχεση σημαντικών στοιχείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι, ο εξοπλισμός της πλασμαφαίρεσης, καθώς και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, από την πλευρά της, ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, κατά την είσοδό τους στον χώρο, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, φορώντας εσώρουχο και κοντομάνικη μπλούζα, χωρίς αυτόματη αναπνοή ή σφυγμό, και παρουσίαζε αμφοτερόπλευρη μυδρίαση. Συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ, τοποθέτησαν απινιδωτή που έδειξε ασυστολία, και χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα και αυτοδιατεινόμενο ασκό.

Το κύμα συγκίνησης και οι αποχαιρετισμοί των καλλιτεχνών

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια προκάλεσε ένα τεράστιο κενό στο λαϊκό τραγούδι και ένα κύμα συγκίνησης που ξεπέρασε τα όρια της νυχτερινής διασκέδασης. Ο Μαζωνάκης χαρακτηρίστηκε ως ένας καλλιτέχνης που είχε ξεφύγει από τις ταμπέλες, ένας αυθεντικά λαϊκός τραγουδιστής που δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί και να εκπλήξει με απρόσμενες συνεργασίες.

Το βράδυ της Παρασκευής, φίλοι καλλιτέχνες τον αποχαιρέτησαν στις συναυλίες τους. Η Άννα Βίσση, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ιουλία Καλλιμάνη, η Έλλη Κοκκίνου και τα Ημισκούμπρια σταμάτησαν για λίγο το πρόγραμμά τους για να του πουν το δικό τους «αντίο». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Άννας Βίσση κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στη Λεμεσό, όπου επέλεξε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη προς το τέλος της βραδιάς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί το 2021 στο καλλιτεχνικό σύμπαν της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, συμμετέχοντας σε έργο στο πλαίσιο του «You and AI». Μετά τον θάνατό του, η ταινία μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη», στην οποία πρωταγωνιστούσε, έγινε διαθέσιμη μέσα από το κανάλι της Στέγης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos