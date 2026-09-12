Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Αποκαλύψεις για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η Πολυτίμη Λεονάρδου, μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ, προέβη σε αποκαλύψεις μετά τον πρόσφατο έλεγχο στον χώρο. Τα ευρήματα αφορούν κυρίως την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης και τον χρόνο λειτουργίας τους, θέτοντας ερωτήματα για την ενημέρωση των αρχών.

Ο έλεγχος του ΙΣΑ και η παραπλάνηση

Η κ. Λεονάρδου, η οποία είχε διενεργήσει έλεγχο στο ίδιο ιατρείο και το 2025, ήταν επικεφαλής και του επανελέγχου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, παρουσία των διωκτικών Αρχών. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δεν είχε καμία γνώση για την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο.

Συγκεκριμένα, η κ. Λεονάρδου ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε δει τα μηχανήματα αυτά και δεν τα γνώριζε. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ο ΙΣΑ παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.

Οι δηλώσεις της γιατρού για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο του πρόσφατου ελέγχου, η κ. Λεονάρδου μετέφερε όσα φέρεται να δήλωσε η γιατρός του ιατρείου σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις αναφορές της γιατρού, ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για να υποβληθεί σε θεραπεία που αφορούσε το παχύ έντερο.

Η γιατρός υποστήριξε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ξανά στο ιατρείο το 2026, ευρισκόμενος σε κακή κατάσταση. Ο λόγος της επίσκεψης, όπως φέρεται να δήλωσε, ήταν για να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συναυλίες του.

Επιπλέον, η γιατρός ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου με σκοπό να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι του τραγουδιστή, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο χέρι.

Ευρήματα στον χώρο του ιατρείου

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε στον χώρο του ιατρείου, η κ. Λεονάρδου περιέγραψε την εύρεση κηλίδων αίματος. Οι κηλίδες αυτές εντοπίστηκαν σε έναν καναπέ εντός του ιατρείου, γεγονός που καταγράφηκε από τις αρχές.

Όπως διευκρίνισε η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ, όλα τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο καταγράφηκαν φωτογραφικά. Το σχετικό υλικό, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί πλέον μέρος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση.

Η δοκιμή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα όσα περιέγραψε η κ. Λεονάρδου σχετικά με τον έλεγχο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η ίδια ζήτησε να τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λειτουργίες του και τα καταγεγραμμένα δεδομένα.

Από τα δεδομένα που προέκυπταν από το μηχάνημα, καταγράφηκε έναρξη της διαδικασίας στις 14:14. Επιπλέον, είχε καταγραφεί συνολικός χρόνος λειτουργίας 42 λεπτών. Η γιατρός, όταν ρωτήθηκε για τον συγκεκριμένο χρόνο, φέρεται να υποστήριξε ότι τα 42 λεπτά αφορούσαν αποκλειστικά την προετοιμασία του μηχανήματος για τη θεραπεία.

Ωστόσο, η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας του μηχανήματος. Η δοκιμή που ακολούθησε έδειξε ότι ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία του μηχανήματος ήταν πολύ λιγότερος από τα 42 λεπτά που είχαν αρχικά καταγραφεί στα δεδομένα του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis