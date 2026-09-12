Τραγωδία στη Μεσσαρά: 55χρονος παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα του με το αγροτικό του

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (12/9) σε ένα χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, που ανήκει στον δήμο Γόρτυνας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Ένας 55χρονος άνδρας παρέσυρε θανάσιμα την ηλικιωμένη μητέρα του με το αγροτικό του όχημα. Το δυστύχημα συνέβη όταν ο γιος έκανε όπισθεν, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της μητέρας του πίσω από το όχημα.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Το πρωί του Σαββάτου (12/9) εκτυλίχθηκαν στιγμές ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας σε ένα χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, που ανήκει στον δήμο Γόρτυνας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Ένας 55χρονος άνδρας, οδηγώντας το αγροτικό του όχημα, παρέσυρε θανάσιμα την ηλικιωμένη μητέρα του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μητέρα αναφέρεται ως 87 ετών από μία πηγή και 84 ετών από άλλη.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 55χρονος επιχείρησε να μετακινήσει το αγροτικό του όχημα προς τα πίσω, κάνοντας όπισθεν. Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της μητέρας του ακριβώς πίσω από το όχημα. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στην πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μητέρα και γιος είχαν βγει μαζί από το σπίτι τους με σκοπό να πετάξουν τα σκουπίδια, όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε πίσω από το αγροτικό όχημα του γιου της, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεση κινητοποίηση και διαπίστωση θανάτου

Αμέσως μετά το συμβάν, επικράτησε πανικός στο σημείο της τραγωδίας. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε με ασθενοφόρο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Ωστόσο, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια στην ηλικιωμένη, καθώς οι τραυματισμοί της ήταν σοβαροί.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα. Εκεί, οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν τον θάνατό της. Ο θανάσιμος τραυματισμός της ήταν ακαριαίος, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία σε βαρύ πένθος από την απροσδόκητη απώλεια.

Η περιοχή του δυστυχήματος

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα ήσυχο χωριό της Μεσσαράς, το οποίο ανήκει στη δημοτική ενότητα Ασημίου και υπάγεται στον δήμο Γόρτυνας. Η είδηση της τραγωδίας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, καθώς πρόκειται για ένα δυστύχημα με ιδιαίτερο οικογενειακό δράμα.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τη θλίψη τους για το τραγικό συμβάν που έπληξε την οικογένεια. Η απώλεια της ηλικιωμένης γυναίκας υπό αυτές τις συνθήκες έχει δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα στην τοπική κοινωνία, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία.

Η αστυνομική έρευνα

Μετά το δυστύχημα, οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στο σημείο για τη διενέργεια αυτοψίας και τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου οδηγού του αγροτικού οχήματος.

Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό δυστύχημα. Η έρευνα αποσκοπεί στο να καθοριστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην παράσυρση και τον θανάσιμο τραυματισμό της ηλικιωμένης γυναίκας από το όχημα του ίδιου της του γιου.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki