Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την κινηματογραφική απόδραση ενός 40χρονου κρατουμένου από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η Αστυνομία εντόπισε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απελευθέρωσής του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όταν πάνοπλοι συνεργοί του κρατουμένου, ντυμένοι ως αστυνομικοί, τον απελευθέρωσαν από τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Η απόδραση από το νοσοκομείο Σερρών

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Νιγρίτας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Ο 40χρονος κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Νιγρίτας, επικαλέστηκε αδιαθεσία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Τη στιγμή που το όχημα της φυλακής βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, δύο αυτοκίνητα εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στο σημείο. Από τα οχήματα φέρεται να βγήκαν τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες, οι οποίοι φορούσαν στολές που παρέπεμπαν σε άνδρες της ΟΠΚΕ και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες.

Η επιχείρηση των δραστών και ο αφοπλισμός

Οι δράστες κινήθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον των ανδρών της εξωτερικής φρουράς. Κρατώντας καλάσνικοφ, τους απείλησαν προκειμένου να τους εξουδετερώσουν και να τους αφοπλίσουν, παίρνοντας μάλιστα και τα όπλα τους. Οι άνδρες της εξωτερικής φρουράς δεν γνώριζαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι είχαν τεθεί στο στόχαστρο μιας οργανωμένης επιχείρησης για την απελευθέρωση ενός από τους κρατουμένους.

Στη συνέχεια, οι συνεργοί πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν από το νοσοκομείο προς άγνωστη κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας τα δύο αυτοκίνητα. Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

Εντοπίστηκε το ένα όχημα και στοιχεία

Λίγες ώρες μετά την απόδραση, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα δύο οχήματα των συνεργών του βαρυποινίτη. Πρόκειται για ένα μαύρο τζιπ Nissan Navara, το οποίο φέρεται να είναι κλεμμένο. Το συγκεκριμένο όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής, με αποτέλεσμα ένας από τους επιβαίνοντες να φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εξερευνήσεων Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή συναδέλφων από το γραφείο Εγκληματικών εξερευνήσεων Σερρών, έψαξαν εξονυχιστικά το όχημα. Εντόπισαν ένα καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν υλικό και στοιχεία, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν και να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Το προφίλ του δραπέτη και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Ο 40χρονος δραπέτης, αλβανικής καταγωγής, χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός και φέρεται να έχει βαρύ ποινικό μητρώο, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τόσο του 40χρονου κρατουμένου όσο και των συνεργών του. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ένα καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Δήμο Βόλβης να είναι το δεύτερο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki