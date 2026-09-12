Ανατροπή στην Φενέρμπαχτσε: Ο Ισμαήλ Καρτάλ παραμένει στον πάγκο

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στα διοικητικά της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Ισμαήλ Καρτάλ, ο Τούρκος τεχνικός, παραμένει τελικά στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Η απόφαση αυτή έρχεται ως ανατροπή σκηνικού, δεδομένου ότι ο προπονητής είχε προηγουμένως ανακοινώσει την παραίτησή του. Η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε την παραμονή του Καρτάλ με επίσημη ανακοίνωση, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών.

Η αρχική παραίτηση και η αβεβαιότητα

Η υπόθεση του Ισμαήλ Καρτάλ ξεκίνησε να λαμβάνει διαστάσεις μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για τη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα από την Κωνσταντινούπολη είχε ηττηθεί από την Μπεσίκτας, ενώ ακολούθησε μια ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στη Ρόμα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά την αναμέτρηση με τους «λύκους», όπως αναφέρεται η Ρόμα, ο προπονητής του συλλόγου, Ισμαήλ Καρτάλ, προχώρησε στην ανακοίνωση της παραίτησής του. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε άμεσα συζητήσεις και δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας της Φενέρμπαχτσε.

Η παρέμβαση του προέδρου Γιλντιρίμ

Αρχικά, ο πρόεδρος του συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ, είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με τη Ρόμα ότι ο Καρτάλ θα συνέχιζε κανονικά στη θέση του. Ωστόσο, η κατάσταση έδειχνε να περιπλέκεται, καθώς ο Τούρκος τεχνικός δεν ήταν παρών για να ηγηθεί της ομάδας στην προπόνηση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η απουσία του Καρτάλ από την προπόνηση ενίσχυσε τις φήμες για επικείμενο «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν δημοσιεύματα με ονόματα πιθανών αντικαταστατών του προπονητή, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η ανάκληση

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε αργότερα το ίδιο βράδυ. Ο πρόεδρος Αζίζ Γιλντιρίμ, ο οποίος είναι ο ισχυρός άνδρας των «καναρινιών», επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισμαήλ Καρτάλ. Ακολούθησε μια συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης.

Μετά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, ο 65χρονος τεχνικός αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή του για παραίτηση. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε άρδην το σκηνικό, φέρνοντας πίσω στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε τον προπονητή που αρχικά είχε δηλώσει την αποχώρησή του.

Τα λόγια του ισχυρού άνδρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αζίζ Γιλντιρίμ χρησιμοποίησε συγκεκριμένα λόγια για να πείσει τον Ισμαήλ Καρτάλ να παραμείνει. Φαίνεται πως ο πρόεδρος τόνισε τη σημασία της κοινής πορείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθαμε εδώ μαζί και θα φύγουμε μαζί. Από εδώ και στο εξής, κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτή την ομάδα. Μαζί, θα κάνουμε τη Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια».

Τα λόγια αυτά του ισχυρού άνδρα του συλλόγου φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του έμπειρου τεχνικού να ανακαλέσει την παραίτησή του και να συνεχίσει το έργο του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Η επίσημη ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

Λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και την ανάκληση της παραίτησης, η Φενέρμπαχτσε εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Με αυτήν, ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Ισμαήλ Καρτάλ παραμένει στη θέση του προπονητή και θα ηγηθεί της ομάδας στις επόμενες υποχρεώσεις της.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν συγκεκριμένα: «Ο προπονητής μας, κ. Ισμαήλ Καρτάλ, παραμένει στη θέση του. Η ομάδα μας θα συνεχίσει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Γκαζιαντέπ με προπόνηση αύριο στις 11:30 π.μ. υπό την καθοδήγηση του προπονητή μας, Ισμαήλ Καρτάλ. Σας παρουσιάζουμε την ανακοίνωση προς ενημέρωση του κοινού». Έτσι, η προετοιμασία για τον αγώνα με την Γκαζιαντέπ θα διεξαχθεί κανονικά υπό την καθοδήγηση του Καρτάλ, ξεκινώντας από την προπόνηση του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta