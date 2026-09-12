Διευκρινίσεις από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για την πλασμαφαίρεση: Κίνδυνοι και προϋποθέσεις

Η Α’ Νεφρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προχώρησε σε αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται με αφορμή τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η Κλινική τονίζει τους κινδύνους και τις αυστηρές προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται αυτή η εξειδικευμένη θεραπεία, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για απλή ή αυθημερόν διαδικασία που μπορεί να διενεργείται εκτός οργανωμένων νοσοκομειακών μονάδων.

Τι είναι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση συνιστά μια εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο εξωσωματικής κυκλοφορίας και δεν πρέπει να συγχέεται με μια απλή αιμοληψία ή τη συρραφή ενός επιφανειακού τραύματος. Ο βασικός της στόχος είναι η ταχεία απομάκρυνση από την κυκλοφορία του αίματος παθολογικών ουσιών που εντοπίζονται στο πλάσμα. Αυτές οι ουσίες μπορεί να είναι αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, διάφορες πρωτεΐνες ή άλλα μακρομόρια, τα οποία εμπλέκονται άμεσα στην παθογένεια μιας συγκεκριμένης νόσου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέρα από την απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών, η θεραπεία επιτρέπει και την αναπλήρωση φυσιολογικών συστατικών του πλάσματος, τα οποία ενδέχεται να απουσιάζουν ή να βρίσκονται σε ανεπαρκή επίπεδα στον οργανισμό του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αίμα του ασθενούς διέρχεται μέσω ενός ειδικού εξωσωματικού κυκλώματος, όπου διαχωρίζεται με ειδικές μεθόδους σε πλάσμα και έμμορφα στοιχεία, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθίσταται με ένα υγρό αναπλήρωσης, το οποίο είναι συνήθως φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (fresh frozen plasma, FFP) ή διάλυμα αλβουμίνης, ενώ τα έμμορφα στοιχεία επιστρέφουν στον ασθενή.

Ενδείξεις και παθήσεις που αντιμετωπίζονται

Η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ τονίζει με σαφήνεια ότι η πλασμαφαίρεση δεν πραγματοποιείται για κοσμητικούς λόγους ή για λόγους «ευεξίας». Αντιθέτως, αποτελεί μια εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά σε επείγουσες και σοβαρές παθήσεις. Οι ενδείξεις για την εφαρμογή της είναι σαφώς καθορισμένες και βασίζονται σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, διασφαλίζοντας την ορθή και ασφαλή χρήση της μεθόδου.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων νεφρικών, αιματολογικών, νευρολογικών και ανοσολογικών νοσημάτων. Επιπλέον, βρίσκει εφαρμογή σε επιλεγμένες περιπτώσεις προετοιμασίας για ασύμβατη μεταμόσχευση, καθώς και στην αντιμετώπιση ορισμένων επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν μετά τη μεταμόσχευση νεφρού, προσφέροντας μια κρίσιμη θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς.

Απαραίτητες προϋποθέσεις και χώροι εφαρμογής

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να διενεργηθεί σε εξωτερικά ιατρεία, κέντρα υγείας ή μικρά νοσοκομεία. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της γίνεται αποκλειστικά σε οργανωμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία, τα οποία διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εξειδικευμένη υποδομή που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή της.

Συνήθως, η θεραπεία αυτή πραγματοποιείται στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Ωστόσο, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις ή ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού και την ειδικότητα της πάθησης, μπορεί να διενεργηθεί σε ειδικές Αιματολογικές Μονάδες ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Επιπλέον, η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται με έναν απλό φλεβοκαθετήρα. Απαιτείται ειδική αγγειακή προσπέλαση, η οποία κατά κανόνα αφορά την τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, μια διαδικασία που πραγματοποιείται υπό συνθήκες χειρουργείου, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα της θεραπείας.

Η εμπειρία της Α’ Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ

Η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ, που λειτουργεί στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, διαθέτει μια ειδική Μονάδα όπου διενεργείται θεραπευτική πλασμαφαίρεση για διάφορες ασθένειες. Η Κλινική έχει μακρά και σημαντική εμπειρία σε αυτή τη μέθοδο, καθώς την εφαρμόζει για πάνω από 40 έτη. Αυτή η μακροχρόνια εμπειρία επιβεβαιώνει την εξειδίκευση και την οργάνωση της μονάδας στην παροχή αυτής της κρίσιμης θεραπείας, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Με πληροφορίες από: News.gr