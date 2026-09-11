Η τελευταία συγκομιδή του Oscar Policastro στα 97 του χρόνια: Μια ζωή αφιερωμένη στη γη

Ο Oscar Policastro, ένας 97χρονος αγρότης από την Αργεντινή, ολοκλήρωσε φέτος αυτό που πιθανότατα ήταν η τελευταία του συγκομιδή. Αυτό το γεγονός δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας αγροτικής σεζόν, αλλά το κλείσιμο μιας πορείας 85 ετών που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιστορίας της περιοχής του. Ο Policastro έζησε και εργάστηκε ολόκληρη τη ζωή του στο Morse, μια μικρή πόλη της επαρχίας Μπουένος Άιρες, γνωστή για τη μακρά αγροτική της παράδοση.

Μια ζωή αφιερωμένη στη γη

Η σχέση του Oscar Policastro με τη γεωργία ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ήταν μόλις 12 ετών. Εκείνη την εποχή, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ήταν σημαντικά μικρότερες σε μέγεθος και οι εργασίες απαιτούσαν σε μεγάλο βαθμό ανθρώπινη δύναμη. Ο ίδιος θυμάται τις ατελείωτες ώρες δουλειάς που χαρακτήριζαν εκείνη την περίοδο.

Περιγράφοντας τις συνθήκες εργασίας, ο Policastro έχει δηλώσει ότι τα καλοκαίρια κοιμόταν κάτω από τη μηχανή. Οι αγροτικές περίοδοι, όπως τις θυμάται, μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα και εβδομάδες, κατά τις οποίες η εργασία στα χωράφια σχεδόν δεν σταματούσε καθόλου. Αυτή η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά αποτέλεσαν τον πυρήνα της καθημερινότητάς του για δεκαετίες.

Ο μετασχηματισμός της γεωργίας μέσα από τα μάτια του

Μέσα σε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες ενεργούς παρουσίας στον αγροτικό τομέα, ο Oscar Policastro υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του τεράστιου μετασχηματισμού της γεωργίας. Παρακολούθησε από πρώτο χέρι την εμφάνιση και την εξέλιξη των αυτοκινούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, οι οποίες άλλαξαν ριζικά τον τρόπο συγκομιδής.

Είδε επίσης τη σταδιακή μηχανοποίηση των αγροτικών εργασιών να επεκτείνεται, καθώς και την εισαγωγή των ζιζανιοκτόνων. Επιπλέον, παρακολούθησε την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνικών στην αγροτική παραγωγή, οι οποίες βελτίωσαν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Παρά όλες αυτές τις τεχνολογικές και μεθοδολογικές αλλαγές, ο Policastro δεν έχασε ποτέ τον βαθύ δεσμό του με τη γη, η οποία καθόρισε ολόκληρη τη ζωή του.

Η θεριζοαλωνιστική μηχανή: Από το διαλυτήριο στην έκθεση

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας του συγκομιδής φέτος, ο Oscar Policastro πήρε τη θεριζοαλωνιστική μηχανή που τον είχε συντροφεύσει για πολλά χρόνια. Την οδήγησε σε ένα διαλυτήριο, πιστεύοντας ότι είχε έρθει η ώρα να γίνει παλιοσίδερα, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο της ζωής του και της ιστορίας της μηχανής.

Ωστόσο, η ιστορία της μηχανής δεν τελείωσε εκεί. Αντί να καταλήξει σε σκραπ, αποφασίστηκε να διατηρηθεί και να εκτεθεί στο Morse. Αυτή η απόφαση αποτελεί έναν φόρο τιμής όχι μόνο στην εξαιρετική διαδρομή του Policastro, αλλά και σε μια ολόκληρη γενιά αγροτών που με τον κόπο και την αφοσίωσή τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της αγροτικής ιστορίας της περιοχής.

Ένας φόρος τιμής σε μια ζωή γεμάτη θυσίες

Έτσι, η τελευταία συγκομιδή του Oscar Policastro ξεπερνά το απλό τέλος μιας επαγγελματικής πορείας. Η θεριζοαλωνιστική μηχανή που τον συνόδευσε για τόσα χρόνια θα παραμείνει πλέον ως μια διαρκής υπενθύμιση μιας ζωής γεμάτης θυσίες, ξενύχτια και ατελείωτη εργασία. Συμβολίζει επίσης τη βαθιά αγάπη του για τη γη, ένα συναίσθημα που τον καθόρισε.

Για τον ίδιο τον Policastro, το τέλος αυτής της μακράς και παραγωγικής πορείας μοιάζει περισσότερο με μια αναγνώριση της προσφοράς του παρά με έναν απλό αποχαιρετισμό. Η διατήρηση της μηχανής του και η έκθεσή της αποτελούν μια έμπρακτη αναγνώριση της κληρονομιάς που αφήνει πίσω του, τιμώντας τόσο τον ίδιο όσο και την αγροτική παράδοση του τόπου του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta