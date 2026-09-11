Έφηβος που κάπνιζε 1.200 «τζούρες» την ημέρα μιλάει για την εξάρτηση: Πώς κατάφερε να κόψει το κάπνισμα;

Ο Freddie Janman, ένας 18χρονος μουσικός από το Surrey της Βρετανίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της εξάρτησής του από το άτμισμα. Ξεκινώντας την συνήθεια στην ηλικία των 12 ετών, έφτασε να καταναλώνει έως και 1.200 τζούρες ημερησίως, μια κατάσταση που τον οδήγησε τελικά στο νοσοκομείο. Η ιστορία του αναδεικνύει την πορεία από την αρχική «αθώα» δοκιμή στην πλήρη εξάρτηση και την τελική προσπάθεια απεξάρτησης.

Η αρχή της εξάρτησης και η κρυφή συνήθεια

Ο Freddie Janman δοκίμασε για πρώτη φορά το άτμισμα στα 12 του χρόνια, μαζί με φίλους του. Όπως ο ίδιος περιγράφει, το άτμισμα του φαινόταν «αθώο» και η ωραία γεύση του συνέβαλε στο να γίνει γρήγορα μια συνήθεια. Ωστόσο, μέσα σε έξι χρόνια, αυτή η συνήθεια εξελίχθηκε σε μια πλήρη εξάρτηση, με τον ίδιο να φτάνει να κάνει έως και 1.200 τζούρες την ημέρα.

Η εξάρτησή του ήταν τόσο έντονη που ο Freddie έκανε χρήση του vape ακόμα και στις τουαλέτες του σχολείου του, παίρνοντας μαζί του και άλλους συμμαθητές. Κατάφερε να κρατήσει την εξάρτησή του κρυφή από τους γονείς του για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι αγόραζε ένα νέο επαναγεμιζόμενο vape χωρητικότητας 2.400 τζούρων κάθε δύο ημέρες.

Η επιδείνωση της υγείας και η διάγνωση

Η κατάσταση της υγείας του Freddie ήταν ήδη επιβαρυμένη, καθώς είχε διαγνωστεί με σοβαρό άσθμα από την ηλικία των τριών ετών. Από τα 16 του, άρχισε να επισκέπτεται επανειλημμένα τους γιατρούς λόγω λοιμώξεων στο στήθος. Τότε αποφάσισε να αποκαλύψει στους γονείς του το μέγεθος της εξάρτησής του από το άτμισμα.

Παρά την απόφασή του να κόψει τη συνήθεια, ο Freddie προσπάθησε ανεπιτυχώς τρεις φορές να διακόψει το άτμισμα. Η εξάρτηση από τη νικοτίνη αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις αρχικές του προσπάθειες, οδηγώντας τον σε μια κρίσιμη κατάσταση.

Η κρίσιμη στιγμή και η νοσηλεία

Η καθοριστική στιγμή για την υγεία του Freddie ήρθε στις 30 Μαρτίου 2026. Ξύπνησε νιώθοντας ένα έντονο σφίξιμο στο στήθος και στην καρδιά. Ο ίδιος περιέγραψε την αίσθηση σαν να ήταν η καρδιά του «σφιγμένη» και το στήθος του «πολύ σφιγμένο». Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ένιωθε σαν να αναπνέει μέσα από «καλαμάκι».

Η σύντροφός του, Zoe, τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ανησύχησαν ιδιαίτερα για την κατάστασή του. Ο 18χρονος χρειάστηκε να παραμείνει νοσηλευόμενος για τέσσερις νύχτες. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο Freddie παραδέχεται ότι ακόμα και μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου συνέχιζε κρυφά να ατμίζει.

Το σημείο καμπής και η βοήθεια

Στις αρχές Απριλίου, το νοσοκομείο τον έφερε σε επαφή με μια νοσηλεύτρια ειδικευμένη στη διακοπή του καπνίσματος. Η συζήτηση μαζί της αποτέλεσε, όπως ο ίδιος αναφέρει, το σημείο καμπής. Η νοσηλεύτρια τόνισε ότι το άτμισμα αποτελεί μια σοβαρή επιδημία, για την οποία ο κόσμος γνωρίζει, αλλά δεν αντιλαμβάνεται πραγματικά το μέγεθός της.

Μετά την συζήτησή τους, ο Freddie πήρε την απόφαση να πετάξει το vape στα σκουπίδια, σκεπτόμενος ότι έπρεπε απλά να «το τελειώσει». Για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση από τη νικοτίνη, η νοσηλεύτρια του χορήγησε τσίχλες και επιθέματα νικοτίνης. Επιπλέον, ο γιατρός του συνταγογράφησε εισπνεόμενο φάρμακο με μπεκλομεθαζόνη, με στόχο τη μείωση της φλεγμονής στους αεραγωγούς και τη διευκόλυνση της αναπνοής.

Η νέα πραγματικότητα

Έκτοτε, ο Freddie δηλώνει ότι δεν έχει ξανααγγίξει vape. Περιγράφει τη διαφορά στην υγεία του ως «η μέρα με τη νύχτα», υπογραμμίζοντας τη σημαντική βελτίωση που βίωσε μετά τη διακοπή της συνήθειας. Η ιστορία του αποτελεί παράδειγμα της μάχης κατά της εξάρτησης και της σημασίας της εξειδικευμένης βοήθειας για την επίτευξη της απεξάρτησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta