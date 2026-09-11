Ένα έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών οχημάτων στην περιοχή του Κορυδαλλού μετατράπηκε σε άγρια καταδίωξη στους δρόμους και κατέληξε σε γενικευμένη συμπλοκή. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (10/9), γύρω στις 21:00, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και τη σύλληψη τριών εμπλεκομένων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου.

Η αρχή της έντασης στην πλατεία Ελευθερίας

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης (10/9), περίπου στις εννέα, στην περιοχή του Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, ενεπλάκη σε έντονη λεκτική διαμάχη με τον αναβάτη μιας μοτοσικλέτας.

Αυτό το φραστικό επεισόδιο, που αρχικά εκτυλίχθηκε στην οδό Πέτρου Ράλλη, γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, οδηγώντας τους εμπλεκόμενους σε μια επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με τα οχήματα να κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους

Η καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό, συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τα δύο οχήματα να διασχίζουν τους δρόμους της περιοχής. Το «κυνηγητό» έλαβε τέλος στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κέκροπος, όπου η κατάσταση πήρε μια ακόμη πιο σοβαρή τροπή.

Στο συγκεκριμένο σημείο, η μοτοσικλέτα, στην οποία πλέον επέβαιναν δύο άτομα, έκλεισε απότομα τον δρόμο στο επιβατικό αυτοκίνητο. Αυτή η κίνηση οδήγησε σε μια βίαιη σύγκρουση, η οποία άλλαξε την πορεία των γεγονότων.

Η σύγκρουση και ο τραυματισμός του αναβάτη

Μετά την απότομη ενέργεια της μοτοσικλέτας να κλείσει τον δρόμο, ο οδηγός του ΙΧ δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Το αυτοκίνητο χτύπησε τη μηχανή, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί βίαια προς το πεζοδρόμιο.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε μια κολώνα, προκαλώντας τον τραυματισμό του αναβάτη της. Ο τραυματίας χρειάστηκε άμεσα ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάσταση στο σημείο της σύγκρουσης παρέμενε τεταμένη.

Γενικευμένη συμπλοκή και άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Αμέσως μετά την πρόσκρουση και τον τραυματισμό του αναβάτη, η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου. Τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου, ξεκινώντας έναν νέο διαπληκτισμό. Η κατάσταση σύντομα μετατράπηκε σε γενικευμένη συμπλοκή.

Στο σημείο κατέφθασαν γρήγορα πρόσθετα άτομα, τα οποία επέβαιναν σε μια δεύτερη μοτοσικλέτα, καθώς και σε ένα άλλο ΙΧ αυτοκίνητο. Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας ήταν καθοριστική για να σταματήσει η συμπλοκή, καθώς οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο του επεισοδίου.

Προσαγωγές, συλλήψεις και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε αρχικά σε συνολικά πέντε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Από αυτές τις προσαγωγές, οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, καθώς προέκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή τους στη συμπλοκή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στη γενικευμένη συμπλοκή, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta