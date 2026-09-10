Αρχαία νομίσματα άνω των 200 ετών βρέθηκαν σε αρχοντικό στη Μασαχουσέτη

Ένας μικρός θησαυρός με 82 νομίσματα, τα οποία παρέμεναν θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια, αποκαλύφθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε μία ιστορική κατοικία στο Marblehead της Μασαχουσέτης. Τα νομίσματα χρονολογούνται από το 1726 έως το 1814 και ορισμένα από αυτά εκτιμήθηκαν σε αρκετές χιλιάδες δολάρια. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής και των κατοίκων της.

Η ανακάλυψη κατά την ανακαίνιση

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε όταν συνεργεία εργάζονταν για τη δημιουργία νέων θεμελίων στην κουζίνα του ιστορικού σπιτιού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες περιλάμβαναν σκάψιμο σε βάθος περίπου 1,2 μέτρων (τέσσερα πόδια) στο έδαφος, εντοπίστηκαν περισσότερα από 80 νομίσματα. Αυτά τα νομίσματα είχαν παραμείνει κρυμμένα και θαμμένα για περίπου δύο αιώνες, περιμένοντας να έρθουν ξανά στο φως.

Η εταιρεία Numismatic Guaranty Company (NGC) ανέλαβε την εξέταση και την πιστοποίηση του ευρήματος. Συνολικά, πιστοποιήθηκαν 82 νομίσματα, ενώ σε ορισμένα από αυτά δόθηκε ειδική πιστοποίηση που επιβεβαιώνει την προέλευσή τους από την ανασκαφή στο Marblehead, προσδίδοντας επιπλέον ιστορική αξία.

Η προέλευση και η χρονολόγηση των νομισμάτων

Τα νομίσματα που βρέθηκαν καλύπτουν μία χρονική περίοδο από το 1726 έως το 1814. Η πλειονότητα αυτών προέρχεται από νομισματοκοπεία της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως το Μεξικό, η Κολομβία, η Ισπανία, η Χιλή, το Περού και η Βολιβία. Αυτή η ποικιλία υποδηλώνει εκτεταμένες εμπορικές σχέσεις ή ταξίδια.

Εκτός από τα νομίσματα της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, στο εύρημα περιλαμβάνονταν επίσης νομίσματα από τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία νομισμάτων από διαφορετικές χώρες και ηπείρους αναδεικνύει την ευρεία κυκλοφορία και την εμπορική δραστηριότητα της εποχής.

Τα σημαντικότερα κομμάτια του θησαυρού

Ανάμεσα στα 82 νομίσματα, ξεχωρίζουν ορισμένα για την ιστορική και οικονομική τους αξία. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ένα μεξικανικό χρυσό νόμισμα των 8 εσκούδων, το οποίο κόπηκε το 1764 στο νομισματοκοπείο του Μεξικού. Το νόμισμα αυτό απεικονίζει τον Κάρολο Γ΄ και πιστοποιήθηκε από την NGC με βαθμό AU 55. Η εκτιμώμενη αξία του κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και 10.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NGC, μόλις τρία αντίστοιχα νομίσματα έχουν καταγραφεί στο Census της εταιρείας, με το συγκεκριμένο να συγκαταλέγεται στα υψηλότερα βαθμολογημένα.

Ένα άλλο αξιόλογο κομμάτι της συλλογής είναι ένα κολομβιανό χρυσό νόμισμα 8 εσκούδων του 1789, το οποίο επίσης έλαβε βαθμό AU 55. Η αξία του εκτιμήθηκε μεταξύ 2.000 και 2.500 δολαρίων και απεικονίζει τον Κάρολο Δ΄. Επιπλέον, στη συλλογή βρέθηκε ένα γαλλικό écu του 1789, το οποίο εκδόθηκε το έτος της Γαλλικής Επανάστασης και σηματοδοτεί το τέλος της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄. Αυτό το γαλλικό νόμισμα προέρχεται επίσης από την ανασκαφή του Marblehead.

Η σύνδεση με τον έμπορο John Sparhawk

Η ιστορική κατοικία στην οποία βρέθηκε ο θησαυρός έχει συνδεθεί με τον έμπορο John Sparhawk. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Sparhawk φέρεται να είχε στην ιδιοκτησία του τουλάχιστον δύο πλοία που συμμετείχαν ενεργά στο εμπόριο με τις Δυτικές Ινδίες. Μεταξύ αυτών των πλοίων αναφέρεται το ιστιοφόρο Dispatch, ενώ το 1798 καταγράφεται και το πλοίο Abigail.

Η προέλευση του θησαυρού δεν έχει αποδειχθεί με απόλυτη βεβαιότητα. Ωστόσο, τα στοιχεία που συνοδεύουν τα νομίσματα, σε συνδυασμό με την ιστορία του σπιτιού, υποδεικνύουν ότι ο θησαυρός μπορεί να είχε κρυφτεί από τον ίδιο τον Sparhawk ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που συνδεόταν με την κατοικία. Οι ημερομηνίες των νομισμάτων, με το νεότερο να χρονολογείται στο 1814, οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο θησαυρός πιθανότατα θάφτηκε μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta