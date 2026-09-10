Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για την υγεία του και την πλασμαφαίρεση

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν για πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, είχε δηλώσει αρχικά πως ο Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Τόνισε μάλιστα ότι, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα το γνώριζε ο κουμπάρος και παθολόγος του, Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος υπήρξε άνθρωπος του πολύ στενού του περιβάλλοντος για πολλά χρόνια.

Ο γιατρός Χρήστος Ζαφειρίου μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας τι συνέβαινε με την υγεία του τραγουδιστή και εκφράζοντας τον συγκλονισμό του για την απώλεια.

Οι τελευταίες συνομιλίες και τα σχέδια του τραγουδιστή

Ο Χρήστος Ζαφειρίου ανέφερε ότι είχε να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη τρεις μήνες πριν από το μοιραίο γεγονός. Ωστόσο, είχαν μιλήσει τηλεφωνικά περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, χωρίς όμως να συζητήσουν θέματα υγείας. Σύμφωνα με τον γιατρό, ο τραγουδιστής ήταν «πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος» για το νέο του πρόγραμμα και το μαγαζί όπου επρόκειτο να εμφανιστεί.

Ο Μαζωνάκης του είχε αναφέρει τα καλλιτεχνικά του σχέδια, όπως την πρόβα για το The Voice στις 17 του μήνα και τον εορτασμό των 33 χρόνων του στη μουσική στις 20 του μήνα. Αυτές οι συζητήσεις έδειχναν έναν άνθρωπο ευχαριστημένο, ευτυχισμένο και χαρούμενο, χωρίς να δώσει την εντύπωση ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας ή να αναφέρει κάτι σχετικό.

Το ιστορικό υγείας και οι πρόσφατες εξετάσεις

Ο γιατρός Ζαφειρίου πρόσθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο, οπότε και είχε υποβληθεί σε αφαίρεση χολής. Μετά την επέμβαση, είχε κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες ήταν «πάρα πολύ καλές». Είχαν ελεγχθεί τα πάντα, όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γενικότερα, καθ' όλη τη διάρκεια των ετών που τον γνώριζε, ο Μαζωνάκης δεν είχε εμφανίσει κάποιο πρόβλημα υγείας στις εξετάσεις που έκανε. Πριν μπει στο χειρουργείο για τη χολή, είχε υποβληθεί και σε αξονικές τομογραφίες, οι οποίες επίσης ήταν καλές.

Ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο

Ο Χρήστος Ζαφειρίου δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν του είχε μιλήσει ποτέ για το συγκεκριμένο ιατρείο ή τη γιατρό όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο παθολόγος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η πλασμαφαίρεση έγινε σε ιδιωτικό ιατρείο.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται συνήθως σε νοσοκομείο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη υποστήριξη. Ο γιατρός δήλωσε ότι στα τόσα χρόνια που εξασκεί το επάγγελμα, δεν έχει ακούσει ποτέ να πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο, αν και παραδέχτηκε ότι ενδεχομένως να γίνεται. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση απαιτεί εξειδίκευση και προϋποθέτει προηγούμενες εξετάσεις αίματος, καρδιογράφημα και διάφορα άλλα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr