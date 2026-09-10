Ο καιρός αναμένεται να αλλάξει αισθητά από το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ένταση των φαινομένων, καθώς δεν αποκλείονται έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, με κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Άνοδος της θερμοκρασίας πριν την κακοκαιρία

Πριν την επικείμενη μεταβολή, οι επόμενες ημέρες θα φέρουν μια μικρή «επιστροφή» του καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, με το θερμό αυτό «παρών» να διαρκεί μέχρι την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη και μέχρι την Κυριακή, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά, ο υδράργυρος προβλέπεται να αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς. Αντίστοιχες υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και σε τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στη δυτική Ελλάδα.

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει την αλλαγή

Η αισθητή μεταβολή του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο, συνδέεται με ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης στην περιοχή της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, μεταφέροντας προς την Ελλάδα ψυχρότερες αέριες μάζες.

Αυτή η μεταβολή θα γίνει αρχικά αισθητή στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται τα πρώτα φαινόμενα από το Σάββατο. Από την Κυριακή, προβλέπεται μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού, η οποία θα περιλαμβάνει βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Εξάπλωση των φαινομένων σε κεντρικές περιοχές

Μετά την αρχική εκδήλωση των φαινομένων στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί και σε περιοχές της κεντρικής χώρας. Από την Κυριακή, στο σκηνικό της αστάθειας προβλέπεται να μπουν σταδιακά και οι δύο μεγάλες αστικές περιοχές, η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου επίσης αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η συνάντηση των θερμών αέριων μαζών που επικρατούν αυτή την περίοδο με την ψυχρότερη αέρια μάζα που φέρνει το βαρομετρικό χαμηλό μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια του καιρού.

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια

Λόγω της ενίσχυσης της αστάθειας από τη σύγκρουση των διαφορετικών αέριων μαζών, δεν αποκλείεται να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέσουν μεγάλοι όγκοι νερού μέσα σε λίγη ώρα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για την εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η προειδοποίηση για την ένταση των φαινομένων αφορά κυρίως την Κυριακή, όταν η μεταβολή του καιρού θα είναι πιο οργανωμένη και θα επηρεάσει ένα ευρύτερο φάσμα περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αστικών κέντρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis