Ο Χακίμ Ζίγιες συνεχίζει την καριέρα του στη Βραζιλία με την Μποταφόγκο

Ο Χακίμ Ζίγιες, ο διεθνής Μαροκινός μέσος, αποφάσισε να συνεχίσει την πλούσια ποδοσφαιρική του καριέρα στη Βραζιλία. Η Μποταφόγκο, ένας από τους ιστορικούς συλλόγους της χώρας, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 33χρονου επιθετικού για τα επόμενα δύο χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία του παίκτη με την ομάδα από το Ρίο Ντε Τζανέιρο μέχρι το τέλος του 2028, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του.

Η μεταγραφή στην Μποταφόγκο

Η μετακίνηση του Χακίμ Ζίγιες στην Μποταφόγκο πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή, έπειτα από την απόφασή του να τερματίσει το συμβόλαιό του με την προηγούμενη ομάδα του, την Wydad AC. Ο σύλλογος της Καζαμπλάνκα ήταν ο τελευταίος σταθμός του Μαροκινού άσου πριν από τη μετακόμισή του στη Λατινική Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Wydad AC, ο Ζίγιες είχε μία παραγωγική περίοδο, καταγράφοντας 8 γκολ και 2 ασίστ σε 12 συνολικά συμμετοχές. Τώρα, ο 33χρονος επιθετικός εντάσσεται στην Μποταφόγκο, με έδρα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, για τα επόμενα δύο χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον βραζιλιάνικο σύλλογο μέχρι το τέλος του 2028.

Τα πρώτα βήματα στην Ολλανδία και η καθιέρωση

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Χακίμ Ζίγιες ξεκίνησε από την Ολλανδία, όπου έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Η Χέρενφεν ήταν η πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και τις ικανότητές του στο χώρο του κέντρου και της επίθεσης.

Στη συνέχεια, ο Μαροκινός μέσος φόρεσε τη φανέλα της Τβέντε, πριν μεταπηδήσει στον Άγιαξ. Στον Άγιαξ, ο Ζίγιες καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Eredivisie, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, την ικανότητά του στη δημιουργία φάσεων και το σκοράρισμα. Οι εμφανίσεις του εκεί τράβηξαν το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η θητεία στην Τσέλσι και οι επόμενοι σταθμοί

Το 2020, ο Χακίμ Ζίγιες πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την Τσέλσι, έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Premier League. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «Μπλε», ο Μαροκινός αγωνίστηκε σε 107 παιχνίδια, συμβάλλοντας στην επιθετική λειτουργία της ομάδας με 14 γκολ και 13 ασίστ.

Μετά το πέρασμά του από την Αγγλία, ο Ζίγιες συνέχισε την καριέρα του σε άλλες ομάδες. Ακολούθησαν περάσματα στη Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία και στην Αλ Ντουχαϊλ, πριν επιστρέψει στην Wydad AC. Τώρα, ο διεθνής εξτρέμ ετοιμάζεται για την πρώτη του εμπειρία στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, προσθέτοντας μια νέα ήπειρο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Νέος συμπαίκτης ο Τικίνιο Σοάρες

Στην Μποταφόγκο, ο Χακίμ Ζίγιες θα συναντήσει έναν παλιό γνώριμο των ελληνικών γηπέδων. Θα γίνει συμπαίκτης με τον Τικίνιο Σοάρες, τον επιθετικό που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η συνύπαρξη των δύο παικτών αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της βραζιλιάνικης ομάδας.

Η μεταγραφή του Ζίγιες στη Λατινική Αμερική αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την Μποταφόγκο, καθώς αποκτά έναν έμπειρο και ποιοτικό παίκτη με διεθνή αναγνώριση. Ο Μαροκινός μέσος, σε ηλικία 33 ετών, φέρνει την εμπειρία του από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την αφρικανική ήπειρο στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta