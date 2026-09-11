Αυστρία: Σοκαριστική ομολογία 51χρονου για τον θάνατο της συζύγου του

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για μια υπόθεση που συγκλονίζει την κοινή γνώμη στο Μάρχτρενκ της Αυστρίας. Ένας 51χρονος άνδρας κατηγορείται ότι υποχρέωνε τη 39χρονη σύζυγό του σε σεξουαλική κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται να επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν έναντι χρημάτων, ενώ η γυναίκα τελικά άφησε την τελευταία της πνοή, προσθέτοντας μια τραγική διάσταση στην υπόθεση.

Η ομολογία στην αδελφή του

Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής του βασικού υπόπτου, η οποία έχει πλέον δημοσιοποιηθεί, ρίχνει φως στα όσα φέρεται να της είπε ο 51χρονος μόλις δύο ημέρες μετά τον οδυνηρό θάνατο της συζύγου του. Η συνάντηση των δύο αδελφών έγινε στο διαμέρισμα της μητέρας τους. Εκεί, η αδελφή, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Hanna» για τις ανάγκες του δημοσιεύματος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον αδελφό της και ετοιμαζόταν να αποχωρήσει.

Τότε, χωρίς η «Hanna» να τον έχει ρωτήσει, ο 51χρονος φέρεται να άρχισε να της διηγείται τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αυστριακής «Krone», ο άνδρας ομολόγησε στην αδελφή του γελώντας και, όπως εκείνη αντιλήφθηκε, σχεδόν με υπερηφάνεια, αποκαλύπτοντας τις ανατριχιαστικές πτυχές της υπόθεσης.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της κατάθεσης

Στην αστυνομική αναφορά περιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από την κατάθεση της «Hanna», όπου ο 51χρονος φέρεται να είπε: «Είπε ότι η (…) πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ και ότι εκείνος τη σκότωσε. Τον ρώτησα πώς ήταν δυνατόν αυτό και μου είπε ότι την είχε “πάρει κανονικά” (…) και ότι (…) την είχε “δουλέψει” πλήρως. Είπε ότι ήταν όπως πάντα».

Αυτές οι δηλώσεις, όπως καταγράφηκαν, υποδηλώνουν μια φρικτή και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Η 39χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της πάνω σε ένα κρεβάτι νερού, μέσα στο σπίτι της, γεγονός που προσθέτει στις τραγικές διαστάσεις της υπόθεσης, όπως αυτές περιγράφονται από την αδελφή του υπόπτου.

Ο τρόπος δράσης του 51χρονου και οι κατηγορίες

Ο 51χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού, κατηγορείται ότι έδινε στη σύζυγό του μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, με σκοπό να την νάρκωνε. Στη συνέχεια, φέρεται να την «πουλούσε» σε άλλους άνδρες, επιτρέποντας τους να τη βιάζουν έναντι χρημάτων. Η μικρότερη από τα πέντε αδέλφια του υπόπτου κατέθεσε επίσης ότι στο σπίτι του ζευγαριού υπήρχε συνεχής κίνηση αγνώστων, κάτι που ενισχύει τις υποψίες για την επί μακρόν κακοποίηση.

Παρά τον θάνατο της γυναίκας, ο 51χρονος δεν είχε συλληφθεί αμέσως. Εκείνη την περίοδο, οι αρχές δεν γνώριζαν ακόμη ότι πίσω από την υπόθεση βρισκόταν, σύμφωνα με την εισαγγελία, μια σειρά βιασμών. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση «Pelicot 2.0», παραπέμποντας στην υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, λόγω των ομοιοτήτων στον τρόπο δράσης και της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Η εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης

Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις που έρχονται στο φως προσθέτουν νέα και κρίσιμα δεδομένα στην υπόθεση του Μάρχτρενκ. Ο 51χρονος άνδρας βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για την κακοποίηση και τον θάνατο της συζύγου του, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται εντατικά από τις αυστριακές αρχές, με την κατάθεση της αδελφής του υπόπτου να αποτελεί ένα κεντρικό και βαρυσήμαντο στοιχείο στην πορεία της δικαιοσύνης, καθώς αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki