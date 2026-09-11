Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα από δύο λεωφορεία που ενεπλάκησαν σε σύγκρουση έπεσε πάνω σε στάση επιβατών. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τις πρώτες στιγμές πανικού και αγωνίας μετά την πρόσκρουση.

Το τροχαίο συμβάν στη Νεάπολη

Η σύγκρουση των δύο λεωφορείων έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου του 2026 στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Ένα εκ των δύο οχημάτων, μετά τη σύγκρουση, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση επιβατών, προκαλώντας υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόσκρουση του λεωφορείου στη στάση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους περίθαλψη.

Σοκαριστικές εικόνες και στιγμές πανικού

Βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό ενός εκ των δύο λεωφορείων αποτυπώνει τις χαοτικές στιγμές που επικράτησαν αμέσως μετά το ατύχημα. Στα πλάνα διακρίνεται μία τραυματισμένη γυναίκα στη στάση, ενώ πλήθος κόσμου αρχίζει να συγκεντρώνεται γύρω της, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες.

Ο πανικός ήταν διάχυτος στο σημείο του συμβάντος, με τους περαστικούς και τους επιβάτες να σπεύδουν να συνδράμουν τους τραυματίες, εν αναμονή της άφιξης των ασθενοφόρων. Οι εικόνες μαρτυρούν την αγωνία και τον τρόμο που βίωσαν όσοι βρέθηκαν κοντά στο σημείο της πρόσκρουσης.

Η μαρτυρία του οδηγού των ΚΤΕΛ

Ο οδηγός του λεωφορείου των ΚΤΕΛ, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε αναλυτικά τη στιγμή της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν. Όπως ανέφερε, είχε σταματήσει για να αποβιβάσει επιβάτες όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο. Γυρνώντας, αντίκρισε το σκέπαστρο της στάσης πεσμένο και τον κόσμο να ουρλιάζει, με τον πανικό να επικρατεί.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε την παρουσία του οχήματός του την τελευταία στιγμή. Προκειμένου να τον αποφύγει, έστριψε απότομα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στη στάση των επιβατών. Η περιγραφή του σκιαγραφεί το κλίμα έντασης και αβεβαιότητας που επικρατούσε αμέσως μετά το συμβάν.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι τρεις έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε σταθερή και δεν απαιτούσε περαιτέρω νοσηλεία.

Ωστόσο, η 21χρονη κοπέλα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρότερα, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Παρότι παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, η κλινική της εικόνα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, δίνοντας ελπίδες για την πλήρη ανάρρωσή της.

Προηγούμενα ατυχήματα στην περιοχή

Περίοικοι και μάρτυρες του συμβάντος υπογράμμισαν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, έχει ιστορικό συχνών ατυχημάτων. Οι μαρτυρίες αυτές αναδεικνύουν την ανησυχία των κατοίκων για την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Η υψηλή συχνότητα τροχαίων συμβάντων στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις τους μετά το πρόσφατο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία και την πρόσκρουση στη στάση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis