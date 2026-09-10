Νέο «άδειασμα» Μαρινάκη σε Φλωρίδη: Καμία ένδειξη για θερμό επεισόδιο, μη δημιουργούμε πανικό στον κόσμο

Μεγαλοπρεπές «άδειασμα» επιφύλαξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, κατά τη διάρκεια του briefing. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι σε περίπτωση ακυβερνησίας, «θα γίνει το ντου από απέναντι», εννοώντας την Τουρκία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φάνηκε να ψέγει τον υπουργό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να δημιουργείται πανικός στον κόσμο.

Οι δηλώσεις Φλωρίδη και η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε δηλώσει πως σε περίπτωση ακυβερνησίας, υπάρχει κίνδυνος για «ντου από απέναντι», αναφερόμενος στην Τουρκία. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος, αν και αναγνώρισε ότι «μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης», επέμεινε στην ανάγκη να εξεταστεί η ουσία των πραγμάτων.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι, πέρα από τη διατύπωση που δέχεται την κριτική, είναι σημαντικό να δούμε την ουσία. Σημείωσε πως σε μία περίοδο πολλών κρίσεων, είναι καθοριστικό ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, σε περίπτωση που προκύψει κάποια κρίση.

Η σημασία της σταθερής κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να έχει σταθερή κυβέρνηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του κόσμου. Αυτό, όπως εξήγησε, δεν πρέπει να γίνεται με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, αλλά με όρους ουσίας, αλήθειας και ειλικρινών επιχειρημάτων.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την υβριδική απειλή στον Έβρο, για να αναδείξει ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια, ότι διαθέτει τα αντανακλαστικά, την τεχνογνωσία και την επάρκεια να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις κρίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ισχυρή.

Καμία ένδειξη για θερμό επεισόδιο και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη» για θερμό ή διπλωματικό επεισόδιο. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός. Θεωρεί σημαντικό, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της διεθνούς συγκυρίας, να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση ικανή να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως είπε, η κυβέρνηση εξοπλίζει και ισχυροποιεί τις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο μέσω εξοπλισμών, αλλά και με θέματα εκπαίδευσης και στήριξης των ανθρώπων τους. Ανέφερε ότι οι άνθρωποι των Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν να έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς και τώρα χρειάζεται παραπάνω στήριξη, αλλά μετά από χρόνια δόθηκε προσοχή σε αυτούς και στα σώματα ασφαλείας γενικά, ώστε να είναι πιο ισχυρά και να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση. Συμπλήρωσε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι διαρθρωμένες ώστε να αντιδρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, και η παρούσα κυβέρνηση τις έχει εξοπλίσει και στηρίξει παραπάνω.

Προηγούμενες παρεμβάσεις

Οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη έρχονται σε συνέχεια μιας χθεσινής, πιο ήπιας παρέμβασής του στο Mega, όπου είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα. Η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή τη θέση της ως προς την ανάγκη για σταθερότητα και την αποφυγή δημιουργίας κλίματος φόβου.

Με πληροφορίες από: Topontiki