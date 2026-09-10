Το κόστος της επιστροφής στο σχολείο: Σχολικά είδη και επιπλέον έξοδα

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και μαζί της έρχονται τα πρώτα, άμεσα ορατά έξοδα για τις οικογένειες, που αφορούν κυρίως την προμήθεια των σχολικών ειδών. Η επιστροφή στα θρανία απαιτεί μια σειρά από απαραίτητα αντικείμενα, όπως τετράδια, μολύβια και μαρκαδόρους, τα οποία αποτελούν μόνο την αρχή του οικονομικού φορτίου. Το συνολικό ποσό που καλείται να διαθέσει μια οικογένεια τον Σεπτέμβριο είναι απλώς η πρώτη δαπάνη σε μια σειρά εξόδων που θα ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Τα αρχικά έξοδα για τα σχολικά είδη

Η αρχή της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την ανάγκη για την προμήθεια ενός βασικού σετ σχολικών ειδών. Αυτό το σετ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία του μαθητή στην τάξη. Συγκεκριμένα, η λίστα περιλαμβάνει τη σχολική τσάντα, την κασετίνα, καθώς και όλα τα γραφικά είδη όπως τετράδια, μολύβια, στυλό και γόμες.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται μαρκαδόροι, ξυλομπογιές και διάφορα είδη ζωγραφικής, απαραίτητα για τις δημιουργικές δραστηριότητες. Τέλος, δεν λείπουν οι κόλλες και τα ψαλίδια, συμπληρώνοντας τα βασικά αναλώσιμα που απαιτούνται. Για την απόκτηση αυτού του πλήρους βασικού σετ σχολικών ειδών, το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται περίπου στα 130 ευρώ.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των σχολικών ειδών

Το ποσό των 130 ευρώ που αναφέρθηκε είναι ενδεικτικό και αφορά την αρχική αγορά που πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές αυτές βασίζονται στις μέσες τιμές των συγκεκριμένων ειδών, όπως καταγράφηκαν σε μια γνωστή αλυσίδα πώλησης σχολικών ειδών. Στην πράξη, το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει κάθε οικογένεια μπορεί να διαφέρει, είτε να είναι χαμηλότερο είτε υψηλότερο.

Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι μάρκες των προϊόντων που θα επιλεγούν, το συγκεκριμένο κατάστημα ή η αλυσίδα από την οποία θα γίνουν οι αγορές, καθώς και οι τυχόν προσφορές που μπορεί να είναι διαθέσιμες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα 130 ευρώ αντιπροσωπεύουν το αρχικό κόστος του Σεπτεμβρίου και δεν κατανέμονται στους μήνες της σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, ενδέχεται να προκύψουν νέες ανάγκες για αγορές, όπως η αναπλήρωση τετραδίων, κολλών ή άλλων αναλώσιμων, ή ακόμα και η προμήθεια επιπλέον υλικών που μπορεί να ζητηθούν από το σχολείο. Έτσι, τα σχολικά είδη αποτελούν το πρώτο σημαντικό ποσό που πρέπει να υπολογίσει μια οικογένεια, πριν καν ξεκινήσουν τα επαναλαμβανόμενα μηνιαία έξοδα της χρονιάς.

Τα επαναλαμβανόμενα μηνιαία έξοδα

Πέρα από τα αρχικά έξοδα για τα σχολικά είδη, οι οικογένειες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από επαναλαμβανόμενες δαπάνες που προστίθενται κάθε μήνα. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα μαθήματα αγγλικών, διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες που επιλέγει το παιδί, καθώς και τις καθημερινές μετακινήσεις.

Για παράδειγμα, για ένα παιδί που φοιτά στο δημοτικό και παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών δύο φορές την εβδομάδα, το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται περίπου στα 470 ευρώ για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Αυτό το ποσό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού οικονομικού βάρους που επωμίζονται οι οικογένειες κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Η μελέτη του Pricefox για το σχολικό έτος 2026-2027

Το συνολικό κόστος της σχολικής χρονιάς, από την αρχική αγορά των σχολικών ειδών έως τα επαναλαμβανόμενα μηνιαία έξοδα, υπολογίστηκε από την πλατφόρμα Pricefox. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία ειδικεύεται στη σύγκριση τιμών για ασφάλεια αυτοκινήτου και ενέργεια, προχώρησε σε εκτιμήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η ανάλυση του Pricefox καλύπτει όλα τα στάδια των δαπανών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού φορτίου που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τόσο τα άμεσα έξοδα του Σεπτεμβρίου όσο και τις διαρκείς οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis