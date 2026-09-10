Η Σάρον Στόουν μιλά για την προσωπική της ζωή: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»

Η Σάρον Στόουν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τις επιλογές της, προκαλώντας αίσθηση με τις δηλώσεις της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει επιλέξει να απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η προτεραιότητά της πλέον είναι η συντροφικότητα και η ουσιαστική σύνδεση με έναν άνθρωπο.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο podcast «Mayim Bialik’s Breakdown», όπου μοιράστηκε τις σκέψεις της για τις σχέσεις και το τι αναζητά σε έναν σύντροφο. Η Στόουν εξήγησε ότι, με τα παιδιά της πλέον ενήλικα, επιθυμεί οι σχέσεις της να είναι βαθιές και όχι περιστασιακές.

Η αποκάλυψη για την αποχή από το σεξ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Σάρον Στόουν ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής σχετικά με την ερωτική της ζωή. «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση. Η ηθοποιός τόνισε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο της ζωής της όπου επιθυμεί να είναι μόνο με κάποιον που πραγματικά νοιάζεται.

«Τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει αναζητώ κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ. Έχω κάπως βαρεθεί αυτό», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αλλαγή στις προτεραιότητές της. Η αναζήτηση για μια ουσιαστική σχέση, βασισμένη στη φροντίδα και τη συντροφικότητα, αποτελεί πλέον τον κύριο στόχο της.

Οι σχέσεις και η αναζήτηση του μεγάλου έρωτα

Η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε στις προηγούμενες σχέσεις της, δηλώνοντας ότι έχει υπάρξει τόσο σε καλές όσο και σε κακές συνεργασίες. «Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση», σημείωσε, προσθέτοντας: «Και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η τύχη δεν ήταν πάντα με το μέρος της στον τομέα των σχέσεων. «Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη», είπε. Παρά τις εμπειρίες της, η Στόουν εξέφρασε την πεποίθησή της ότι δεν έχει ακόμα γνωρίσει τον «μεγάλο έρωτα» της ζωής της, παρά τους έρωτες που έχει ζήσει.

Οι γάμοι και η οικογενειακή ζωή της ηθοποιού

Η προσωπική ζωή της Σάρον Στόουν περιλαμβάνει δύο γάμους. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπουργκ, από το 1984 έως το 1990. Αργότερα, παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν, με τον οποίο παρέμεινε παντρεμένη από το 1998 έως το 2004.

Από τον γάμο της με τον Φιλ Μπρόνσταϊν, η ηθοποιός υιοθέτησε τον μεγαλύτερο γιο της, Ρόαν, το 2000. Μετά τον χωρισμό τους, η Σάρον Στόουν προχώρησε στην υιοθεσία άλλων δύο αγοριών, δημιουργώντας μια μεγάλη οικογένεια. Η μητρότητα και η ανατροφή των παιδιών της φαίνεται να έχουν διαμορφώσει σημαντικά την οπτική της για τις σχέσεις και την αναζήτηση ενός συντρόφου.

Με πληροφορίες από: Topontiki