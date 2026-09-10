Αναβλήθηκε η νεκροψία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο

Η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, αναβλήθηκε στο παραπέντε. Η νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, Παρασκευή, στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. Η αναβολή οφείλεται στο αίτημα της οικογένειας Μαζωνάκη για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου.

Έρευνες στο ιατρείο της Καρνεάδου

Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο δέκα αστυνομικών βρίσκεται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Στο σημείο έχουν μεταβεί διαδοχικά στελέχη του «ελληνικού FBI», καθώς και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Επίσης, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και των στελεχών του «ελληνικού FBI», οι δύο γιατροί που φέρεται να διαχειρίζονται και να είναι ιδιοκτήτες της κλινικής, κλήθηκαν να υποδείξουν όλους τους χώρους του ιατρείου στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας.

Μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και προηγούμενοι έλεγχοι

Κατά τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Αυτό το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργο Πατούλη, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν περιλαμβάνονταν μέχρι πρόσφατα στον καταγεγραμμένο εξοπλισμό του ΙΣΑ.

Ο κ. Πατούλης επιβεβαίωσε ότι σε δύο επιτόπιες παρεμβάσεις της αρμόδιας επιτροπής του ΙΣΑ, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2025, καθώς και σε έναν δειγματοληπτικό έλεγχο το 2024, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο ίδιος έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων.

Η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε επίσης στη σύνθετη φύση της πλασμαφαίρεσης ως ιατρικής πράξης. Τόνισε πως η διαδικασία απαιτεί όχι μόνο κατάλληλο και πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες ιατρικές πράξεις πρέπει να γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία.

Εάν αποδειχθεί ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα στο συγκεκριμένο ιατρείο χωρίς να είναι καταγεγραμμένο, τότε πρόκειται για κάτι παράνομο, όπως δήλωσε ο κ. Πατούλης. Παράλληλα, αστυνομικοί μετέβησαν στην Αιματολογική Κλινική του Ευαγγελισμού, όπου ενημερώθηκαν ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, δύο φλεβοκαθετήρες και προσωπικό με πιστοποίηση και εκπαίδευση.

Η κατάθεση της γιατρού και η τελευταία επίσκεψη

Στο φως έρχονται στοιχεία από την κατάθεση της ιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία ερευνάται για τον θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα υποβλήθηκε αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, με τη γιατρό να αναφέρει ότι «ήταν σε κακή κατάσταση» και δυσκολευόταν ακόμα και να μιλήσει.

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο κ. Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάστασή του. Του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενημερώνοντάς τον ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Ο τραγουδιστής συμφώνησε να προχωρήσει, και την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, επέστρεψε στο ιατρείο.

Μετά το πέρας των ερευνών στο ιατρείο και τη λήψη καταθέσεων από τους ειδικούς, ο φάκελος της υπόθεσης θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τυχόν απαγγελία κατηγοριών και σε ποιους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki