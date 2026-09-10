Νέα αναβολή στη δίκη για τα οστά της γιαγιάς στον Μαραθώνα – Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο η 68χρονη

Η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του 36χρονου γιου της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εξαφάνιση νεκρού, αναβλήθηκε εκ νέου. Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της κατηγορούμενης, και γιαγιάς του συγκατηγορούμενου, σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Η 68χρονη μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα, ενώ η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της δίκης ορίστηκε για τις 18 Μαΐου 2027.

Η νέα αναβολή της δίκης

Η δίκη, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Μονομελές Αυτόφωρο, αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να μπορέσει να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία είναι και η αρχική καταγγέλλουσα των γεγονότων στις Αρχές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η δίκη αναβάλλεται. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου, η διαδικασία είχε αναβληθεί λόγω της απουσίας της εγγονής, η παρουσία της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την πορεία της υπόθεσης.

Κατηγορίες και υπεράσπιση

Η 68χρονη γυναίκα και ο 36χρονος γιος της κατηγορούνται για το πλημμέλημα της «εξαφάνισης νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού». Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 68χρονη φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και να έθαψε τη σορό της στο σπίτι τους στον Μαραθώνα. Ο λόγος, όπως έχει καταθέσει η ίδια, ήταν για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της αποθανούσας.

Από την πλευρά του, ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης φέρεται να γνώριζε για την πράξη της μητέρας του μετά τον θάνατο της γιαγιάς του. Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των γεγονότων.

Η μεταφορά της 68χρονης σε ψυχιατρικό νοσοκομείο

Η 68χρονη κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες το βράδυ σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, και συγκεκριμένα στο Δρομοκαΐτειο, για ακούσια νοσηλεία. Η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η υπεράσπιση της 68χρονης επιβεβαίωσε την ακούσια νοσηλεία της.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου, ο πρόεδρος είχε ζητήσει από την 68χρονη και τον γιο της να τοποθετηθούν επί του κατηγορητηρίου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η 68χρονη είχε δηλώσει: «Δεν θυμάμαι πότε πέθανε» και «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά».

Εκκρεμείς έρευνες και πιθανές νέες κατηγορίες

Παράλληλα με τη δίκη για την εξαφάνιση νεκρού, εκκρεμεί η εξέταση των οστών του θύματος από ειδικό ανθρωπολόγο. Η εξέταση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς αναμένεται να προσδιορίσει την ηλικία του θύματος και, κυρίως, τον ακριβή χρόνο του θανάτου της υπερήλικης γυναίκας.

Ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου θα καθορίσει εάν θα αποδοθεί και η κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Εάν το συνολικό ποσό της απάτης, δηλαδή των συντάξεων που εισπράχθηκαν παράνομα, υπερβεί τις 120 χιλιάδες ευρώ, τότε το αδίκημα θα χαρακτηριστεί κακούργημα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παραμείνει σε βαθμό πλημμελήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit