Η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών εκδικάζεται τον Νοέμβριο

Η υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πρόκειται να εκδικαστεί. Η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση έχει οριστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο, μετά από δήλωση αποχής της τότε προέδρου του δικαστηρίου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την αρχική διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.

Η νέα ημερομηνία και η αναβολή της δίκης

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που σχετίζεται με την εμπορική αμαξοστοιχία του δυστυχήματος των Τεμπών, έχει πλέον οριστεί για τις 6 Νοεμβρίου. Το δικαστήριο που θα φιλοξενήσει τη διαδικασία είναι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου αναμένεται να εξεταστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Αρχικά, η δίκη είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο, όμως δεν προχώρησε. Η αναβολή της επήλθε έπειτα από δήλωση αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, γεγονός που οδήγησε στην επαναπρογραμματισμό της για την τρέχουσα ημερομηνία.

Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες

Στο πλαίσιο της δίκης, τρία πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες, τα οποία κατείχαν σημαντικές θέσεις ή είχαν συμβατικές υποχρεώσεις σχετικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του κατά τη νύχτα που συνέβη το δυστύχημα, έχοντας θητεύσει από το 2020 έως το 2023.

Επίσης, κατηγορείται ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά τον προηγούμενο πρόεδρο και παρέμεινε στη θέση του έως το καλοκαίρι του 2025. Τέλος, στο εδώλιο κάθεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, η οποία από το 2017 έχει αναλάβει τη φύλαξη και τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, μια κρίσιμη αρμοδιότητα για την ασφάλεια και την καταγραφή των συμβάντων.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται σε κάθε εμπλεκόμενο

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στα τρία πρόσωπα διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο και τις ενέργειές τους. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων κατ' εξακολούθηση, πράξη που υποδηλώνει επανειλημμένη αφαίρεση ή απόκρυψη σημαντικών στοιχείων, καθώς και για απείθεια.

Όσον αφορά τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, ο οποίος είχε θητεύσει από το 2023 έως το 2025, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων, τόσο άπαξ όσο και κατ' εξακολούθηση, καθώς και την ηθική αυτουργία στην απείθεια. Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, που ήταν επικεφαλής από το 2020 έως το 2023, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων, υποδεικνύοντας ότι φέρεται να υποκίνησε την αφαίρεση ή απόκρυψη κρίσιμων εγγράφων.

Το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό και οι συνέπειες

Η ουσία των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί στα τρία πρόσωπα αφορά, κατά περίπτωση, την μη προσκόμιση του απαραίτητου βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Αυτό το υλικό θεωρείται κρίσιμο για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Επιπροσθέτως, οι κατηγορίες σχετίζονται με την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο κατά τους πρώτους μήνες που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα. Αυτές οι ενέργειες είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η πλήρης ανάκτηση του υλικού που αφορούσε την εμπορική αμαξοστοιχία, όταν αυτό παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023, περιπλέκοντας την ερευνητική διαδικασία.

Η κατάσχεση ψηφιακού υλικού και οι μάρτυρες

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν προηγηθεί της αναβολής της δίκης τον περασμένο Απρίλιο, είχε πραγματοποιηθεί κατάσχεση ψηφιακού υλικού. Το υλικό αυτό, το οποίο κρίθηκε σχετικό με το δυστύχημα, προερχόταν από τις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων που είχαν οριστεί για την κύρια δίκη των Τεμπών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι δικαστικοί πραγματογνώμονες δεν είναι μόνο εμπειρογνώμονες στην κύρια υπόθεση, αλλά και μάρτυρες στην τρέχουσα δίκη που αφορά τη διαχείριση των βίντεο. Αντίγραφα του κατασχεθέντος ψηφιακού υλικού δόθηκαν, έπειτα από σχετικό αίτημα, και σε συνηγόρους οι οποίοι είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: News.gr