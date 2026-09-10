Αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου η δίκη μητέρας και γιου για το κρυμμένο πτώμα της 90χρονης στον Μαραθώνα

Σήμερα, η δίκη που αφορά την 68χρονη γυναίκα από τον Μαραθώνα και τον γιο της, για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού, αναβλήθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης ορίστηκε για τις 18 Μαΐου. Η υπόθεση αφορά την ταφή της 90χρονης μητέρας της κατηγορούμενης στην αυλή του σπιτιού τους, με τον γιο να φέρεται να γνώριζε την πράξη.

Η αναβολή της δικαστικής διαδικασίας

Το Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο προχώρησε σήμερα στην αναβολή της δίκης που αφορά μια υπόθεση στον Μαραθώνα. Η υπόθεση αυτή έχει ως πρωταγωνιστές μια 68χρονη γυναίκα και τον γιο της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ένα σοβαρό πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για την εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο, ένα αδίκημα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης έχει καθοριστεί για τις 18 Μαΐου. Η αναβολή αυτή αποφασίστηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και η παρουσία όλων των απαραίτητων μαρτύρων και στοιχείων ενώπιον του δικαστηρίου.

Οι κατηγορίες και η κατάθεση της μητέρας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η 68χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έχει προβεί σε μία συγκεκριμένη ενέργεια. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, έθαψε την 90χρονη μητέρα της. Η ταφή, όπως έχει δηλώσει η ίδια, πραγματοποιήθηκε στην αυλή του σπιτιού τους, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Μαραθώνα.

Η αιτιολογία που έδωσε η 68χρονη για αυτή την πράξη της είναι ότι ήθελε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της αποθανούσας μητέρας της. Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης και εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές, καθώς συνδέεται άμεσα με την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού.

Ο ρόλος του γιου στην υπόθεση

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο γιος της 68χρονης, ο οποίος φέρεται να είχε γνώση των ενεργειών της μητέρας του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιος γνώριζε για την ταφή της γιαγιάς του στην αυλή του σπιτιού. Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε γνώση ή συμμετοχή στην πράξη αυτή.

Η άρνηση του γιου προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση, καθώς το δικαστήριο θα κληθεί να αξιολογήσει τις αντικρουόμενες δηλώσεις και να διαπιστώσει το βαθμό εμπλοκής του. Η στάση του γιου αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης κατά την επερχόμενη δίκη.

Ο λόγος της εκ νέου αναβολής της δίκης

Η σημερινή απόφαση για την εκ νέου αναβολή της δίκης δεν ήταν τυχαία, αλλά βασίστηκε σε συγκεκριμένη ανάγκη. Ο κύριος λόγος της αναβολής είναι η διασφάλιση της παρουσίας και της κατάθεσης ενός σημαντικού προσώπου για την υπόθεση. Πρόκειται για την κόρη της κατηγορούμενης, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Η κόρη είναι το πρόσωπο που προχώρησε στην αρχική καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε κίνηση τη δικαστική διαδικασία. Η μαρτυρία της θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απονομή της δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να αναβληθεί η δίκη ώστε να μπορέσει να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει.

Η ακούσια νοσηλεία της 68χρονης

Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, υπήρξε και μία άλλη σημαντική εξέλιξη σχετικά με την κατάσταση της 68χρονης κατηγορούμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο συνήγορός της, η γυναίκα οδηγήθηκε χθες το βράδυ στο Δρομοκαΐτειο. Η μεταφορά της έγινε με εντολή εισαγγελέα.

Η εντολή αφορούσε την ακούσια νοσηλεία της, γεγονός που υποδηλώνει την εκτίμηση των αρχών για την κατάσταση της υγείας της. Η νοσηλεία αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες και την εξέλιξη της υπόθεσης συνολικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki