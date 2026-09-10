Εξιτήριο για την 62χρονη μετά το τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, παραμένει η 21χρονη

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 62χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε την Τετάρτη σε τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα αναμένεται να πάρει σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλευόταν. Αντίθετα, η 21χρονη, η οποία επίσης τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν είτε μέσα στο λεωφορείο είτε στη στάση.

Η πορεία της υγείας των τραυματιών

Η 62χρονη γυναίκα, μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύτηκε στη Χειρουργική Κλινική. Οι γιατροί παρακολούθησαν στενά την κατάστασή της, και τα τραύματά της χαρακτηρίστηκαν τελικά ως ελαφρά. Ως εκ τούτου, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα.

Από την άλλη πλευρά, η 21χρονη τραυματίας, η οποία μεταφέρθηκε επίσης στο ίδιο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες. Πλέον, παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς στην Ορθοπαιδική Κλινική, καθώς τα τραύματά της κρίνονται πιο σοβαρά.

Εξιτήριο έλαβαν ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης δύο ακόμα γυναίκες που τραυματίστηκαν ελαφρά στο ίδιο περιστατικό. Πρόκειται για την 50χρονη και την 17χρονη, οι οποίες, αφού έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες από τους γιατρούς τους, επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στη μία το μεσημέρι, σε μία πολυσύχναστη στάση της Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η σύγκρουση έλαβε χώρα στη στάση «Καν Καν», η οποία βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ένα λεωφορείο της εταιρείας τους, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει επιβάτες. Εκείνη τη στιγμή, ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε αρχικά στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Η μαρτυρία του οδηγού του ΚΤΕΛ

Ο οδηγός του λεωφορείου των ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν σταματημένο στη στάση, μίλησε για το περιστατικό, περιγράφοντας τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του. Όπως ανέφερε, βρισκόταν σταματημένος για να κατέβουν οι επιβάτες, όταν ξαφνικά άκουσε έναν δυνατό θόρυβο.

Στη συνέχεια, γύρισε και είδε το σκέπαστρο της στάσης να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ ο κόσμος ούρλιαζε και καλούσε σε βοήθεια. «Επικρατούσε πανικός», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή την παρουσία του δικού του οχήματος μπροστά του και, στην προσπάθειά του να το αποφύγει, έστριψε και έπεσε πάνω στην στάση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader