Τα αδέρφια Χανδρινού μιλούν για το «διπλό» νταμπλ και την Εθνική ομάδα

Ο Άρης και ο Σπύρος Χανδρινός, δύο αδέρφια με κοινή αγάπη για το βόλεϊ, μίλησαν για την περσινή σεζόν, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία για αμφότερους. Καθένας τους κατέκτησε νταμπλ στις χώρες όπου αγωνίστηκαν, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που δύσκολα θα μπορούσε να γραφτεί καλύτερα. Πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στις νέες προκλήσεις, με πρώτη το Eurovolley και τη συμμετοχή τους στην Εθνική ομάδα.

Η «χρυσή» χρονιά του 2026 και τα διπλά νταμπλ

Το έτος 2026 θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην οικογένεια Χανδρινού, καθώς σηματοδότησε μια περίοδο θριάμβων. Ο Άρης, αγωνιζόμενος με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, κερδίζοντας τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο.

Αντίστοιχα, ο αδερφός του, Σπύρος, έκανε το ίδιο κατόρθωμα με τη HAOK Mladost στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, προσθέτοντας και αυτός ένα νταμπλ στην προσωπική του συλλογή. Έτσι, η οικογένεια Χανδρινού μέτρησε συνολικά δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα σε δύο διαφορετικές χώρες, επισφραγίζοντας μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

Η δύναμη της οικογένειας πίσω από τις επιτυχίες

Παρά τις σημαντικές κατακτήσεις, για τα δύο αδέρφια η αξία των τροπαίων δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Άρης, «το νταμπλ σημαίνει πολλά και τίποτα για την οικογένειά μας», υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους είναι το σημαντικότερο. Ο ίδιος εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τον αδερφό του, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον αδερφό μου, για αυτό το κατόρθωμα που έκανε».

Ο Σπύρος, συμπληρώνοντας τα λόγια του αδερφού του, τόνισε ότι η επιτυχία του ενός δεν ήταν ποτέ προσωπική υπόθεση, αλλά κάτι που ονειρεύτηκαν μαζί. «Είναι κάτι που, σαν αδέρφια, έχουμε ονειρευτεί και μαζί. Το να παίξουμε μαζί, αλλά και το να ανεβαίνουμε και να κατακτάμε τρόπαια μαζί, και να το κάνουμε σε διάφορες χώρες τελείως διαφορετικές», ανέφερε. Η αμοιβαία υπερηφάνεια είναι εμφανής, με τον Άρη να δηλώνει ξεκάθαρα: «Είμαι περήφανος για τον αδερφό μου οπως και για εμένα», και τον Σπύρο να ανταποδίδει, γνωρίζοντας τις θυσίες που κρύβονται πίσω από κάθε κατάκτηση.

Από την Καλαμάτα στα μεγάλα γήπεδα: Οι πρώτες αναμνήσεις

Για να κατανοήσει κανείς την πορεία των δύο αθλητών, πρέπει να ανατρέξει αρκετά χρόνια πίσω, πριν από τα μεγάλα γήπεδα, τις μεταγραφές και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες. Η κοινή τους διαδρομή ξεκίνησε στην Καλαμάτα, την πόλη καταγωγής τους, όπου έθεσαν τα πρώτα θεμέλια της αγάπης τους για το βόλεϊ.

Η πρώτη τους ανάμνηση από το άθλημα δεν είναι από κάποιο κλειστό γήπεδο, αλλά από την άμμο. Όπως θυμάται ο Άρης, «νομίζω είναι το beach volley». Υπάρχει μάλιστα μια φωτογραφία στο σπίτι τους που τους δείχνει μαζί σε ένα beach bar στην Καλαμάτα, με τους γονείς και τους θείους τους γύρω, κρατώντας μια μπάλα στα χέρια. Αυτή η εικόνα αποτελεί την πρώτη τους επαφή με το βόλεϊ.

Το Πανελλήνιο Κ17 beach volley ως σημείο καμπής

Από εκείνη την παιδική εικόνα μέχρι το σημείο που βρίσκονται σήμερα, μεσολάβησαν αμέτρητες προπονήσεις και αγώνες. Υπήρξε, ωστόσο, μια συγκεκριμένη στιγμή που τους έκανε να πιστέψουν πραγματικά στις δυνατότητές τους και να αποφασίσουν να προχωρήσουν στο άθλημα. Αυτή η στιγμή ήρθε ξανά στην άμμο, κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ17 στο beach volley.

«Εκεί είπα ότι όντως είμαστε, εντός εισαγωγικών, καλοί σε αυτό το άθλημα», δήλωσε ο Άρης. Δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του τίτλου που τους έδωσε αυτή την πεποίθηση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν ήμασταν φαβορί καταρχάς».

Οι νέοι στόχοι με την Εθνική ομάδα και το Eurovolley

Μετά από μια τόσο επιτυχημένη χρονιά, οι Άρης και Σπύρος Χανδρινός δεν εφησυχάζουν. Οι προσδοκίες τους για το μέλλον είναι υψηλές, με την προσοχή τους να στρέφεται πλέον στις υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα. Θέλουν ακόμα περισσότερα φέτος, αρχής γενομένης από το Eurovolley.

Η συμμετοχή τους στην Εθνική ομάδα αποτελεί έναν σημαντικό στόχο και για τους δύο, καθώς επιδιώκουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και να κατακτήσουν νέες διακρίσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, εκπροσωπώντας τη χώρα τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta