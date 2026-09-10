Σε ένα άνευ προηγουμένου θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος σε ηλικία 54 ετών υπέστη μοιραία ανακοπή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες, ξεσκονίζοντας τα αρχεία και τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο αγαπημένος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο είδος των ιατρικών πράξεων που εφαρμόζονταν στον χώρο, λίγο πριν ο δημοφιλής καλλιτέχνης καταρρεύσει.

Εντατικές έρευνες στην κλινική του Κολωνακίου

Αστυνομικά κλιμάκια, με τη συνοδεία εισαγγελικού λειτουργού, θα πραγματοποιήσουν σήμερα επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού ιατρείου. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν υφίσταντο όλες οι νόμιμες άδειες λειτουργίας, αλλά και το εάν επιτρεπόταν να διενεργούνται εκεί εξειδικευμένες θεραπείες. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, έχει προγραμματιστεί και κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του καλλιτέχνη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε, στον ρόλο των γιατρών που βρίσκονταν εκεί, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Το χρονικό των τελευταίων ωρών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η υπόθεση αρχίζει περίπου ένα 24ωρο πριν από την κατάρρευση του 54χρονου καλλιτέχνη. Το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή του Κολωνακίου, προκειμένου να συζητήσει με γιατρό μια συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί συνεννόηση για τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, την αναζωογόνηση και ενίσχυση του οργανισμού του ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε και, σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθούσε την επόμενη ημέρα.

Περίπου 24 ώρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής επέστρεψε στον ίδιο χώρο, στην οδό Καρνεάδου, προκειμένου να υποβληθεί στη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην ιδιωτική δομή και ξεκίνησε η διαδικασία.

Δηλώσεις και καταθέσεις των εμπλεκομένων

Σε επίπεδο καταθέσεων, οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του χώρου και η σύζυγός του, αφέθηκαν ελεύθεροι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο παθολόγος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη με το περιστατικό, υποδεικνύοντας τη σύζυγό του, γυναικολόγο στην ειδικότητα, ως την υπεύθυνη για την πλήρη διαχείριση της κλινικής.

Η ίδια, από την πλευρά της, περιέγραψε αναλυτικά στις αρχές τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο υπουργός Υγείας μέσω ανάρτησής του, αφορούσε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαρροές από την κατάθεση της γιατρού που βρισκόταν μαζί του. Αναφερόμενη στην κατάσταση του καλλιτέχνη, φέρεται να κατέθεσε πως «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας». Μάλιστα, προσέθεσε πως, όταν τον ρώτησε για ποιον λόγο συνέβαινε αυτό, ο ίδιος φέρεται να της αποκάλυψε την αιτία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο γιατρών, κ. Νίκος Αγαπηνός, μέσω δηλώσεών του έδωσε έμφαση στο τεκμήριο της αθωότητας και στην εν εξελίξει προκαταρκτική εξέταση, εν αναμονή του πορίσματος του ιατροδικαστή. Οι γιατροί είναι ελεύθεροι να φύγουν, περιμένοντας να τελειώσουν οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων, ενώ θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο.

Ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας και την ιατρική πράξη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρενέβη τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, ζητώντας παράλληλα την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον πρόεδρο του ΙΣΑ. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η πλασμαφαίρεση πρόκειται για μία αυστηρή ιατρική πράξη, η οποία προβλέπεται να διενεργείται αποκλειστικά σε δημόσια νοσοκομεία από αιματολόγους ή σε κλινικές που κατέχουν τη σχετική εξειδικευμένη άδεια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Από αυτά θα επιχειρηθεί να αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου και, κυρίως, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε και την κατάρρευσή του. Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν και μετά την ξαφνική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos