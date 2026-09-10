Ο Αλέξης Τσίπρας χαράζει νέα πορεία: Αποστασιοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και άνοιγμα στο κέντρο

Ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ, παραχώρησε συνέντευξη από το Βελλίδειο, στο πλαίσιο της θεσμικότητας της ΔΕΘ, παρόλο που το κόμμα του δεν έχει ακόμη εισέλθει στη Βουλή. Στη διάρκεια των τοποθετήσεών του, ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε μια ξεκάθαρη διάθεση αποστασιοποίησης από την προηγούμενη εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν μια αλλαγή στην προσέγγιση των πολιτικών ζητημάτων, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την πρόοδο.

Διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν

Στη συνέντευξή του, ο Αλέξης Τσίπρας τράβηξε μια σαφή διαχωριστική γραμμή από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια μετατόπιση στις ιδεολογικές και ιδεοληπτικές αναφορές του, καθώς ο ίδιος έδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρουν πλέον οι πολιτικές ταμπέλες. Ενώ κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας υπήρχε η ανάγκη να επαναλαμβάνει τον αριστερό του προσανατολισμό, τώρα παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο.

Η στάση αυτή θύμισε, όπως σημειώθηκε, τη ρητορική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε πάντα ότι τα προβλήματα δεν έχουν κομματικό χρώμα, αλλά είναι «μπλε, πράσινα και κόκκινα». Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να υιοθετεί μια παρόμοια προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης.

Προτεραιότητα στην παραγωγή πλούτου και τη διανομή

Από την αρχή των τοποθετήσεών του στη συνέντευξη Τύπου, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να επισημάνει τον δικό του ορισμό για την αριστερά. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «Αριστερό δεν είναι αυτό (το πρόγραμμα) που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτό που παράγει πλούτο και τον διανέμει σε όλους». Με αυτή τη δήλωση, απάντησε στην κριτική που δέχτηκε ότι το πρόγραμμά του έχει κεντρώο χαρακτήρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρώο». Για τον ίδιο, η ουσία βρίσκεται στο αν ένα πρόγραμμα «μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα». Στη διάρκεια των περίπου τεσσάρων ωρών που μιλούσε, δεν επανέλαβε τη λέξη «αριστερά», ενώ χρησιμοποίησε τη λέξη «δεξιά» μόνο μία φορά για να δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το άνοιγμα στον κεντρώο χώρο

Η στροφή του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο αποτελεί μια στρατηγική κίνηση με στόχο να απευθυνθεί σε συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια. Αυτά τα ακροατήρια περιγράφονται ως ένα εκκρεμές, το οποίο, ανάλογα με την κίνησή του, καθορίζει τον νικητή των εκλογών. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Στο παρελθόν, ο Κώστας Καραμανλής είχε οριοθετήσει τον λεγόμενο «μεσαίο χώρο», δια στόματος του Λούλη, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι «χωρίς το κέντρο δεν κερδίζονται εκλογές». Η ΕΛΑΣ, ως πολιτικός φορέας, φαίνεται να έχει ήδη αποκομίσει ό,τι μπορούσε από τα αριστερά, και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί αυτό το άνοιγμα προς το κέντρο.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι αναποφάσιστοι

Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, οι βασικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα είναι τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος αποτελείται από τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Ανάμεσα σε αυτούς τους αναποφάσιστους υπάρχουν πολλοί που είναι δυσαρεστημένοι με την Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμούν «περιπέτειες».

Ένας Αλέξης Τσίπρας που θυμίζει το παρελθόν συχνά ταυτίζεται με αυτές τις «περιπέτειες», και ο ίδιος επιχειρεί να πείσει ότι αυτή η εικόνα δεν ισχύει πλέον. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην προσέλκυση αυτών των ψηφοφόρων, οι οποίοι αναζητούν μια σταθερή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Προσωπική ευθύνη και επιλογές διακυβέρνησης

Ένα ακόμη σημείο που παρατηρήθηκε στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα ήταν η έμφαση στις προσωπικές του επιλογές και αποφάσεις κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας. Οι αναφορές του αφορούσαν αποκλειστικά τον ίδιο προσωπικά, δίνοντας την εντύπωση ότι οι επιλογές αυτές έγιναν σαν να μην υπήρχε συλλογική κυβέρνηση.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ατομική του ευθύνη και τον ρόλο του στις κρίσιμες αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η εστίαση στο πρόσωπό του και στις προσωπικές του επιλογές αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για μια νέα πολιτική ταυτότητα και πορεία.

Με πληροφορίες από: Newsit