Γονική άδεια για τον αγιασμό και σχολικές δράσεις: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων έχει ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να προετοιμάζονται για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Για τους εργαζόμενους γονείς που επιθυμούν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου και να παρακολουθήσουν τον καθιερωμένο αγιασμό, η εργατική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένη διευκόλυνση, μέσω της ειδικής γονικής άδειας.

Τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να απουσιάσουν από την εργασία τους με αποδοχές. Αυτό γίνεται προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχολική πορεία των παιδιών τους, αλλά και να παραστούν σε σημαντικές σχολικές δράσεις.

Η σχετική διευκρίνιση ορίζει ρητά ότι η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί τόσο για την ημέρα του αγιασμού όσο και για άλλες σχολικές γιορτές ή συναντήσεις. Η απουσία μπορεί να καλύψει ορισμένες ώρες ή ολόκληρο το ημερήσιο ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας, χωρίς καμία απολύτως περικοπή μισθού ή συμψηφισμό με την κανονική ετήσια άδεια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και η διάρκεια της άδειας

Η συγκεκριμένη άδεια καλύπτει το σύνολο του εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από τη μορφή σύμβασης εργασίας. Δικαιούχοι είναι τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης, όσο και όσοι εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες.

Το δικαίωμα αφορά έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί. Αυτό ισχύει για παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ηλικιακά όρια και εκπαιδευτικές βαθμίδες

Η άδεια αυτή ξεκινά από την ηλικία των τεσσάρων ετών, όταν το παιδί φοιτά στο νηπιαγωγείο, και φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόβλεψη καλύπτει όλο το φάσμα της υποχρεωτικής και μη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνεργασία γονέων και ειδικές περιπτώσεις

Στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς, οι συνολικές τέσσερις ημέρες ανά παιδί δεν διπλασιάζονται. Οι γονείς συνεννοούνται μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας ή επιλέγουν να μοιράσουν τις ημέρες και τις ώρες. Για αυτό, υποβάλλουν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις στους εργοδότες τους.

Τέλος, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για γονείς παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άδεια χορηγείται χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό. Αυτό ισχύει εφόσον το παιδί φοιτά σε ειδικά σχολεία, δομές ειδικής αγωγής, κέντρα διημέρευσης ή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr