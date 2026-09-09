Νέα πλατφόρμα «Συνέπεια» για τα χρέη του δημοσίου: Στα 3,27 δισ. ευρώ οι οφειλές προς ιδιώτες

Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την ονομασία «Συνέπεια», τίθεται στο επίκεντρο του οικονομικού επιτελείου, με σκοπό να αντιμετωπίσει τις συστηματικές καθυστερήσεις των κρατικών φορέων στην εξόφληση των χρεών τους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους παραμένουν σταθερά πάνω από το φράγμα των 3,2 δισ. ευρώ, συντηρώντας ένα σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το συνολικό χρέος του Δημοσίου προς ιδιώτες διαμορφώθηκε στα 3,275 δισ. ευρώ στα τέλη του φετινού Ιουλίου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τόσο τις αμιγείς οφειλές όσο και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τις ευρωπαϊκές αρχές για την πλήρη εξάλειψη αυτών των υποχρεώσεων, η κυβέρνηση αναζητά ενεργά νέους τρόπους για να επιταχύνει τις διαδικασίες αποπληρωμής και να προσφέρει ανακούφιση στην αγορά. Οι καθυστερήσεις αυτές αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα που επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα.

Ο στόχος της πλατφόρμας «Συνέπεια»

Η πλατφόρμα «Συνέπεια» προωθείται με βασικό στόχο να παρέχει, μέχρι τα τέλη της τρέχουσας χρονιάς, μια ξεκάθαρη και αναλυτική εικόνα για τους μεγαλύτερους οφειλέτες του κράτους. Στην κατηγορία αυτή, τα δημόσια νοσοκομεία διατηρούν παραδοσιακά τα σκήπτρα, εμφανίζοντας τις περισσότερες καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Η βασική επιδίωξη αυτού του ψηφιακού εργαλείου είναι να μπει ένα τέλος στη συγκάλυψη των οφειλών πίσω από γενικευμένα στατιστικά νούμερα. Η διαφάνεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού, ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος.

Πώς θα λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα πραγματοποιείται λεπτομερής καταγραφή όλων των τιμολογίων. Το σύστημα θα διαχωρίζει με σαφήνεια τα τιμολόγια που έχουν ήδη εξοφληθεί από εκείνα που λιμνάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Ουσιαστικά, η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί ανοιχτά την πορεία των πληρωμών. Η πρόσβαση στα στοιχεία θα αποκαλύπτει με ακρίβεια ποιος φορέας χρωστάει, τι ποσό εκκρεμεί και ποια παραστατικά παραμένουν απλήρωτα, ενισχύοντας τη λογοδοσία.

Δημοσιοποίηση των οφειλετών και «μαύρη λίστα»

Η ταυτότητα κάθε οργανισμού που καθυστερεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις θα δημοσιοποιείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση έκθεση των διοικήσεων απέναντι στην κοινή γνώμη και την κυβέρνηση, δημιουργώντας ένα κίνητρο για ταχύτερη εξόφληση των χρεών.

Οι φορείς που επιδεικνύουν συστηματική ασυνέπεια στις πληρωμές τους θα καταχωρούνται σε μια ιδιότυπη «μαύρη λίστα». Αυτή η διαδικασία θα αναδεικνύει όχι μόνο την καθυστέρηση στην πληρωμή, αλλά και τις ενδεχόμενες αδυναμίες στη διαχείριση των συγκεκριμένων οργανισμών, πιέζοντάς τους για βελτίωση.

Τα τελευταία στοιχεία και ο όγκος των τιμολογίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα τέλη Ιουλίου καταγράφηκε μια μηνιαία πτώση των συνολικών χρεών κατά 118 εκατ. ευρώ. Οι αμιγείς οφειλές μειώθηκαν στα 2,646 δισ. ευρώ από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, δείχνοντας μια μικρή βελτίωση.

Στον συνολικό λογαριασμό των οφειλών προστίθενται και 629 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Οι συνολικές επιστροφές φόρων που εκκρεμούν παρουσίασαν πτώση κατά 159 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 788 εκατ. τον Ιούνιο.

Στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του έργου. Από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής έως τον Αύγουστο του 2026, είχαν περάσει στο σύστημα 265.000 κρατικά τιμολόγια, η συνολική αξία των οποίων άγγιζε τα 22,6 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τον τεράστιο όγκο των συναλλαγών που διαχειρίζεται το Δημόσιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis