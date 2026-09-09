Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου τουρίστα σε μπαρ στη Χαλκιδική

Σοκαριστικές στιγμές καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος ενός 27χρονου τουρίστα από τη Γερμανία, τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου 2026, σε μπαρ στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Στο βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του καταστήματος, αποτυπώνεται καρέ-καρέ το περιστατικό του ξυλοδαρμού του άτυχου παραθεριστή, με δεκάδες ανθρώπους να εμπλέκονται στη συμπλοκή.

Το περιστατικό στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Αυγούστου 2026. Ο 27χρονος παραθεριστής βρισκόταν σε ένα μπαρ στην περιοχή της Χαλκιδικής και συνομιλούσε με μια 21χρονη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή, τον πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος επέδειξε έντονα επιθετικό ύφος.

Ο 27χρονος, αισθανόμενος άμεση απειλή από την κατάσταση που δημιουργήθηκε, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ξεκίνησε να τρέχει προς την έξοδο του καταστήματος, στην προσπάθειά του να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης.

Η καταδίωξη και τα πρώτα χτυπήματα

Τότε, δύο νεαροί άνδρες όρμησαν πίσω του και άρχισαν να τον καταδιώκουν. Ο ένας από αυτούς τον πλησίασε πρώτος, τον ακινητοποίησε τραβώντας τον από το χέρι και του κατάφερε δύο χτυπήματα με τη δεξιά του γροθιά στο πρόσωπο. Από την επίθεση αυτή, ο 27χρονος έπεσε μπρούμυτα στο έδαφος.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο 27χρονος, «ο ένας με χτύπησε με τις γροθιές του στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέσω μπρούμυτα στο έδαφος». Στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένος, ο δράστης τον κρατούσε με το αριστερό του χέρι και του κατάφερε άλλα τέσσερα χτυπήματα στο κεφάλι.

Η βίαιη παρέμβαση του δεύτερου δράστη

Ο δεύτερος άνδρας έφτασε αμέσως μετά στο σημείο όπου βρισκόταν ο 27χρονος. Ενώ το θύμα ήταν ήδη πεσμένο στο έδαφος και δεχόταν γροθιές από τον πρώτο δράστη, ο δεύτερος τον κλώτσησε με το δεξί του πόδι στο κεφάλι. Από τα βαριά χτυπήματα που δέχτηκε, ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του.

Κατά την επαναφορά του, διαπιστώθηκε ότι έφερε και τομή στον μηρό. Ο 27χρονος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «με κυνήγησαν και άρχισαν να με χτυπάνε», περιγράφοντας την επίθεση που δέχτηκε.

Συμπλοκή με τον συγκεντρωμένο κόσμο

Σε ένα άλλο βίντεο-ντοκουμέντο, περίπου δύο λεπτά μετά τον αρχικό ξυλοδαρμό, ο πρώτος δράστης, αυτός που είχε χτυπήσει τον 27χρονο με γροθιές, φαίνεται να αντιδικεί με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο. Άμεσα καταφτάνει και ο δεύτερος άνδρας, παίρνει φόρα και ρίχνει το σώμα του στα άτομα που προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον άλλον, απωθώντας τους.

Στη συνέχεια, ο δεύτερος δράστης χτυπάει με τις γροθιές του κάποιον από τους παρευρισκόμενους. Ακολούθως, οι δύο νεαροί ανταλλάσσουν γροθιές και απωθήσεις με άτομα από τον συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ ο δεύτερος πετάει σε κάποιον άντρα μία καρέκλα του καταστήματος.

Η παρέμβαση του ιδιοκτήτη και η ταυτοποίηση των δραστών

Στο σημείο παρενέβη άμεσα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αυτός απώθησε τους δύο δράστες και προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, βάζοντας τέλος στην περαιτέρω κλιμάκωση της συμπλοκής.

Η αστυνομία, μετά από έρευνα που διεξήγαγε, κατέληξε στην ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας των Αρχών. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Με πληροφορίες από: Newsit