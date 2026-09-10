Ταινίες πρώτης προβολής: Τρόμος, φαντασία και «Φάκελος 137» στις αίθουσες

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν ακόμα καλοκαίρι, οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται μια νέα «καταιγίδα» ταινιών, σηματοδοτώντας την έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν. Το κοινό έχει πλέον την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε δέκα νέες πρεμιέρες που καλύπτουν διάφορα κινηματογραφικά είδη. Επιπλέον, προσφέρεται και μία κλασική επανέκδοση, με πρωταγωνιστή τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, για τους λάτρεις του παλιού σινεμά.

«Φάκελος 137»: Το γαλλικό αστυνομικό θρίλερ

Ανάμεσα στις νέες αφίξεις, ξεχωρίζει το γαλλικό αστυνομικό θρίλερ με τίτλο «Φάκελος 137» (Dossier 137). Πρόκειται για ένα αστυνομικό δραματικό θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2025, τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει ο Ντομινίκ Μολ. Ο Μολ, ένας ικανότατος Γάλλος σκηνοθέτης, έχει φωτίσει διεξοδικά, μετά από σχολαστική έρευνα, μια ιστορία που αφορά πιθανότατα όλο τον πλανήτη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την εκπληκτική Λεά Ντρικέρ, καθώς και τους Ζονατάν Τερνμπούλ, Ματίλντ Ροερίκ, Βαλεντίν Καμπάν και Στανισλάς Μεράρ. Η ταινία έχει ήδη διακριθεί, καθώς βραβεύτηκε με έξι Σεζάρ και αποτέλεσε επίσημη συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Καννών. Ο σκηνοθέτης Ντομινίκ Μολ, έπειτα από τα εξαιρετικά του φιλμ «Η Νύχτα της 12ης» και «Μόνο Αυτοί Είδαν τον Δολοφόνο», καταπιάνεται με τα δραματικά γεγονότα του 2018.

Η υπόθεση και το ιστορικό πλαίσιο

Η ταινία φέρνει στο επίκεντρο την αποτρόπαια εικόνα μίας αστυνομίας που μετατρέπεται σε τυφλή ισχύ καταστολής και επίδειξη βαναυσότητας. Αυτή η μετατροπή γίνεται κατ’ εντολή των έντρομων πολιτικών, ως απάντηση στις μαζικές διαδηλώσεις πολιτών. Το στόρι, αν και αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, βασίζεται σε ενδελεχή μελέτη στοιχείων από την απρόσιτη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας.

Ο Μολ εξερευνά τις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» που έλαβαν χώρα το 2018 και οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους του Παρισιού. Οι συγκρούσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς διαδηλωτών, ορισμένους αρκετά σοβαρούς, από βολές ελαστικών σφαιρών και αστυνομικών χειροβομβίδων αποτροπής. Στο φιλμ έχουν ενσωματωθεί και ντοκουμέντα με αυθεντικές φωτογραφίες και βίντεο από τις πραγματικές διαδηλώσεις, δίνοντας τον απαραίτητο τόνο μιας αποκάλυψης για μια χώρα που θέλει να είναι η καρδιά του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η έρευνα και τα διλήμματα της Στεφανί

Στο φλεγόμενο Παρίσι των εκτεταμένων κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018, ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Την υπόθεση αναλαμβάνει η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αποφασισμένη να εντοπίσει τον υπεύθυνο για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού. Οι ανακρίσεις πολλαπλασιάζονται και τα βίντεο αναλύονται καρέ-καρέ, αλλά τα στόματα παραμένουν κλειστά.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί τη Στεφανί σε σκληρά διλήμματα, καθώς προσπαθεί να φέρει στο φως την αλήθεια. Η ταινία παρουσιάζεται με στιβαρή ματιά και κοφτό ρυθμό, αποφεύγοντας δραματοποιήσεις και αχρείαστους ηρωισμούς, εστιάζοντας στην ουσία των γεγονότων και την προσπάθεια για δικαιοσύνη μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον.

Άλλες σημαντικές πρεμιέρες της εβδομάδας

Εκτός από τον «Φάκελο 137», το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και άλλες ενδιαφέρουσες νέες αφίξεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται το αμερικάνικο αστυνομικό θρίλερ «Με Κάθε Κόστος», σε σκηνοθεσία του Ελεγκάνς Μπράτον, το οποίο υπόσχεται έντονη αγωνία και ανατροπές.

Για τους λάτρεις της ελληνικής παραγωγής, κάνει πρεμιέρα η κωμωδία «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη. Από τη Νότια Κορέα έρχεται η ταινία τρόμου «Hope» του Χονγκ-τζιν Να, ενώ από την Αμερική προβάλλεται το σίκουελ της κομεντί φαντασίας «Μαγικά Φίλτρα 2» της Σούζαν Μπίερ. Τέλος, το αργεντίνικο ντοκιμαντέρ «The Match» παρουσιάζει το περίφημο παιχνίδι Αργεντινής-Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1982, προσφέροντας μια ματιά σε ένα ιστορικό αθλητικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Topontiki