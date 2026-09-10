Νέα iPhone 18: Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά των μοντέλων, με το αναδιπλούμενο Duo στην κορυφή

Η Apple προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα γενιά συσκευών της την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια σαφή στροφή προς υψηλότερες κατηγορίες κόστους. Η παρουσίαση έφερε στο επίκεντρο νέα οικονομικά δεδομένα για τους καταναλωτές, με το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο στην ιστορία της εταιρείας να τοποθετείται στην κορυφή του τιμοκαταλόγου. Παράλληλα, τα παραδοσιακά κορυφαία μοντέλα της σειράς Pro δέχονται ανατιμήσεις.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της Apple

Ο νέος τιμοκατάλογος της Apple περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις, με την εταιρεία να αναβαθμίζει τις δυνατότητες των συσκευών της, κάτι που συνοδεύεται από άνοδο τιμών. Συγκεκριμένα, η Apple προχωρά σε αύξηση κατά 100 δολάρια για τα δύο κορυφαία Pro μοντέλα της σειράς iPhone 18.

Το μεγαλύτερο οικονομικό άνοιγμα αφορά το iPhone Duo, την παρθενική είσοδο της Apple στην κατηγορία των πτυσσόμενων συσκευών. Η τιμή εκκίνησης για το αναδιπλούμενο smartphone ορίστηκε στα 1.999 δολάρια, καθιστώντας το με διαφορά το ακριβότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

Το iPhone Duo: Η είσοδος στα αναδιπλούμενα

Το iPhone Duo αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Apple να ανταγωνιστεί στην κατηγορία των πτυσσόμενων συσκευών. Η συσκευή ενσωματώνει εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών όταν ξεδιπλώνεται, ενώ διαθέτει εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών για λειτουργία σε κλειστή θέση. Επιπλέον, προσφέρει υποστήριξη για το Apple Pencil.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Τέρνους, άφησε αιχμές για τον ανταγωνισμό, παρομοιάζοντας τα προγενέστερα foldables της αγοράς με «δύο τηλέφωνα κολλημένα μεταξύ τους». Υπογράμμισε ότι η Apple εστίασε στη μείωση της ορατής τσάκισης στην οθόνη και στην αυξημένη ανθεκτικότητα της συσκευής, θέτοντας νέους στόχους στην κατηγορία.

Αναβαθμίσεις στα iPhone 18 Pro και Pro Max

Στο τεχνικό σκέλος, τα iPhone 18 Pro και Pro Max ενσωματώνουν τον επεξεργαστή A20, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις. Τα νέα μοντέλα υπόσχονται τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας που έχει καταγραφεί έως σήμερα σε συσκευή της εταιρείας, φτάνοντας τις 36 ώρες στο Pro και τις 45 ώρες στο Pro Max.

Επιπλέον, υποστηρίζουν ταχύτερη ενσύρματη φόρτιση, όπου μόλις πέντε λεπτά επαρκούν για έξι ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Τα μοντέλα διαθέτουν επίσης εσωτερικό σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών. Στις χρωματικές επιλογές προστίθεται ένα νέο μπορντό, μαζί με το κλασικό μαύρο, το ασημί και τη μπλε απόχρωση «glacier».

Δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου και αντιδράσεις της αγοράς

Ο Τζον Τέρνους, διευθύνων σύμβουλος της Apple, σημείωσε ότι η εταιρεία «έκανε τεράστια άλματα στους σημαντικότερους τομείς». Εστίασε στις επιδόσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τις κάμερες και την αυτονομία των νέων συσκευών. Η εκδήλωση αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Τζον Τέρνους ως CEO.

Στις αγορές, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε υποχώρηση κατά 1,4%, φτάνοντας στα 311,92 δολάρια. Οι επενδυτές τήρησαν στάση αναμονής, καθώς τα νέα χαρακτηριστικά είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Διαθεσιμότητα και προπαραγγελίες

Η διαδικασία των προπαραγγελιών για τα νέα Pro μοντέλα, δηλαδή τα iPhone 18 Pro και Pro Max, εκκινεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα smartphones αναμένεται να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά το iPhone Duo, οι προπαραγγελίες έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν στις 16 Οκτωβρίου. Η διάθεση του αναδιπλούμενου μοντέλου θα ξεκινήσει σε περισσότερες από 70 χώρες, ενώ η επίσημη εμπορική κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 23 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis