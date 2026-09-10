Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία εξομολόγηση και ο θάνατος κατά τη διάρκεια θεραπείας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε έντονη ανησυχία σε στενό του φίλο λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν νιώθω καλά. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν θα πάει καλά». Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ηλικίας 54 ετών, κατέληξε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μετά από έντονους πόνους στο στήθος. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Οι τελευταίες ανησυχίες του τραγουδιστή

Λίγες ώρες πριν ξεψυχήσει στο ιατρείο του Κολωνακίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκμυστηρευτεί σε έναν από τους ελάχιστους στενούς του φίλους που είχαν μείνει στο πλευρό του το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δεν αισθανόταν καλά. Τα λόγια του ήταν «Δεν νιώθω καλά. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν θα πάει καλά», εκφράζοντας έναν έντονο προβληματισμό για την κατάστασή του.

Η συνάντηση με τον συγκεκριμένο φίλο είχε πραγματοποιηθεί προχθές, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, όπου ο τραγουδιστής του εξομολογήθηκε την ανησυχία του. Όταν ο φίλος του τον ρώτησε εμβρόντητος τι εννοούσε και αν φοβόταν τον θάνατο, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με σιωπή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής έδειχνε έντονα προβληματισμένος, σαν να διαισθανόταν το κακό που θα ακολουθούσε, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως από τη Δευτέρα δεν αισθανόταν καλά και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Η επίσκεψη στο ιατρείο και η προγραμματισμένη θεραπεία

Η υπόθεση ξεκινά περίπου 24 ώρες πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί, συζήτησε με γιατρό και συμφώνησε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος της θεραπείας ήταν η αναζωογόνηση και η ενίσχυση του οργανισμού του ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόσωπα που γνώριζαν τι συνέβαινε τον τελευταίο καιρό στη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρουν πως ο τραγουδιστής δεν είχε αναφέρει στον φίλο του την πρόθεσή του να επισκεφθεί το ιατρείο του Κολωνακίου την Τετάρτη. Μάλιστα, χθες, είχε ραντεβού με τον συγκεκριμένο φίλο για φαγητό στο σπίτι του, έχοντας μαγειρέψει και περιμένοντάς τον, όμως αυτή η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η κατάρρευση και η κλήση του ΕΚΑΒ

Το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην ιδιωτική δομή για να ξεκινήσει τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο 54χρονος αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Η κλήση καταγράφηκε στις 16:21. Περίπου επτά λεπτά αργότερα, έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Οι προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο

Στη συνέχεια, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, γεγονός που υποδήλωνε την κρισιμότητα της κατάστασής του.

Οι γιατροί του νοσοκομείου συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και ανάταξης για περίπου 55 λεπτά. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατός του καταγράφηκε επίσημα στις 17:40.

Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Η αρμόδια υπηρεσία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit