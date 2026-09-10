Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους τραγουδιστές της γενιάς του, που αναγνωρίστηκε ως ένας από τους μοναδικούς σταρ του ελληνικού πενταγράμμου, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, προκαλώντας συγκίνηση στο πανελλήνιο. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος βρισκόταν πάντα ανάμεσα στα πρώτα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, είχε βιώσει έναν βασανιστικό τελευταίο χρόνο της ζωής του. Η πορεία του σημαδεύτηκε από αρκετές δύσκολες συνθήκες, οι οποίες τον ταλαιπώρησαν.

Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο

Ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τον τελευταίο χρόνο του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο. Αυτό συνέβη την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, όταν ο τραγουδιστής εισήχθη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο ύστερα από εισαγγελική εντολή. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από αίτημα μελών της οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα, μέλη της οικογένειας του καλλιτέχνη εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, προσκομίζοντας την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια τους. Αφού έδωσαν κατάθεση, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εφημέρευε εκείνη την ημέρα.

Η αντίδραση του τραγουδιστή και η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Λίγες ώρες μετά τον εγκλεισμό του, ο τότε δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, εξέδωσε μία ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό. Στην ανακοίνωση αυτή, ο δικηγόρος δήλωνε εξ ονόματος του εντολέα του, Γιώργου Μαζωνάκη, τα εξής: «Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.»

Ο ίδιος ο τραγουδιστής περιέγραψε την εμπειρία του, αναφέροντας: «Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.»

Το νομικό πλαίσιο και η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη

Η ανακοίνωση του δικηγόρου περιλάμβανε και λεπτομέρειες για το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εγκλεισμός. Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει ότι «με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικ». Αυτό το γεγονός έφερε ξανά στην επιφάνεια τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που είχε ο τραγουδιστής με τα μέλη της οικογένειάς του, η οποία αποτελούσε ένα «αγκάθι» για εκείνον και τον ταλαιπωρούσε για μεγάλο διάστημα.

Η καταγγελία για ανήθικες προτάσεις

Μερικούς μήνες αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω μιας νέας υπόθεσης. Ένας 21χρονος τραγουδιστής τον κατηγόρησε για ανήθικες προτάσεις, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του. Αυτή η εξέλιξη προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της ζωής του.

Οι παραπάνω συνθήκες συνέβαλαν σε έναν ιδιαίτερα βασανιστικό τελευταίο χρόνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη που είχε δουλέψει σκληρά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς σταρ του ελληνικού πενταγράμμου.

Με πληροφορίες από: Newsit