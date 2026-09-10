Νέα μελέτη αναδεικνύει διαφορές στον καρκίνο του εντέρου ανάλογα με την ηλικία

Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες πραγματικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία αναδεικνύει σημαντικές διαφορές στον προχωρημένο καρκίνο του εντέρου, ανάλογα με την ηλικία διάγνωσης των ασθενών. Τα ευρήματα της έρευνας, η οποία εστίασε σε νεότερους ενήλικες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη προσαρμογή των θεραπευτικών προσεγγίσεων για τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται σε μικρότερη ηλικία.

Σημαντικά ευρήματα από την Αυστραλία

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου Flinders και του Flinders Medical Centre, δημοσιεύθηκε στο έγκριτο Medical Journal of Australia. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες πραγματικών δεδομένων στην Αυστραλία, εστιάζοντας σε νεότερους ενήλικες με προχωρημένο καρκίνο του εντέρου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 1.691 Αυστραλούς ασθενείς, των οποίων ο καρκίνος του εντέρου είχε εξαπλωθεί αποκλειστικά στο ήπαρ. Το ήπαρ αποτελεί το συχνότερο σημείο μετάστασης για τον καρκίνο του εντέρου, και η εξάπλωση σε αυτό το όργανο συχνά καθιστά τις θεραπευτικές αποφάσεις ιδιαίτερα περίπλοκες και δύσκολες για τους κλινικούς γιατρούς.

Διαφορές σε νεότερους και μεγαλύτερους ασθενείς

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη χωρίστηκαν σε δύο διακριτές ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε όσους είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου έως την ηλικία των 50 ετών, ενώ η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από ασθενείς που είχαν λάβει τη διάγνωση μετά την ηλικία των 50 ετών.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων αποκάλυψε ότι οι νεότεροι ασθενείς παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Οι διαφορές αυτές αφορούσαν τη βιολογία των όγκων τους, τα χαρακτηριστικά της νόσου, καθώς και την επιβίωση. Συγκεκριμένα, οι νεότεροι ασθενείς ήταν συχνότερα γυναίκες, ενώ οι όγκοι τους είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του εντέρου. Επιπλέον, οι όγκοι των νεότερων ασθενών εμφάνιζαν συχνότερα ορισμένες γενετικές μεταλλάξεις. Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν ότι, μετά την εξάπλωση της νόσου στο ήπαρ, οι νεότεροι ασθενείς είχαν συνολικά μεγαλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ασθενείς.

Η πρόκληση του πρώιμου καρκίνου του εντέρου

Η Αυστραλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του εντέρου που εμφανίζεται σε πρώιμο στάδιο. Παρατηρείται μια αυξητική τάση στον αριθμό των νεότερων ενηλίκων που διαγιγνώσκονται με τη νόσο. Αυτή η διάγνωση συχνά συμβαίνει σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία οι άνθρωποι εργάζονται ενεργά, μεγαλώνουν παιδιά και κάνουν σχέδια για το μέλλον τους, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο καθηγητής Savio (George) Barreto, ο οποίος είναι χειρουργός στο Flinders Medical Centre και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Flinders, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατανόηση του γιατί περισσότεροι νέοι ενήλικες αναπτύσσουν καρκίνο του εντέρου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ερευνητές και τους κλινικούς γιατρούς». Η δήλωσή του υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του φαινομένου και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

Ο ρόλος των γενετικών μεταλλάξεων και η εξατομικευμένη θεραπεία

Η μελέτη ανέδειξε επίσης τον καθοριστικό ρόλο συγκεκριμένων γενετικών μεταλλάξεων στην πορεία της νόσου. Οι μεταλλάξεις αυτές, γνωστές ως BRAF και KRAS, συνδέονταν με χειρότερη έκβαση και στις δύο ηλικιακές ομάδες, τόσο στους νεότερους όσο και στους μεγαλύτερους ασθενείς. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία του γενετικού ελέγχου για τους ασθενείς με καρκίνο του εντέρου, καθώς η βιολογία κάθε όγκου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της νόσου και την ανταπόκριση στις εφαρμοζόμενες θεραπείες.

Σχετικά με τα ευρήματα, ο καθηγητής Barreto τόνισε: «Τα ευρήματά μας ενισχύουν την ανάγκη να μην βασίζονται οι θεραπευτικές αποφάσεις μόνο στην ηλικία του ασθενούς, επειδή κάθε καρκίνος είναι μοναδικός». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη θεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς, πέρα από την απλή ηλικιακή κατηγοριοποίηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis