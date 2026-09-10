Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 15.000 κενά πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή, δημιουργώντας προβληματισμό για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι τα ζητήματα αυτά θα συνεχιστούν ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων, η οποία προβλέπεται για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το μέγεθος των ελλείψεων

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Βιολέττα Γαλανοπούλου, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), η περσινή σχολική χρονιά έκλεισε με 45.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μέσα στα σχολεία, παρόλο που υπήρχαν ακόμα κενά και ανάγκες. Φέτος, ενώ το υπουργείο είχε εξαγγείλει 10.000 διορισμούς, τελικά πραγματοποιήθηκαν οι μισοί από αυτούς, δηλαδή 5.000 διορισμοί.

Ως αποτέλεσμα, η σχολική χρονιά αρχίζει με 30.000 διορισμένους αναπληρωτές. Η δέσμευση για πρόσληψη μόλις 6.000 επιπλέον αναπληρωτών στην επερχόμενη δεύτερη φάση προσλήψεων, η οποία αναμένεται να γίνει περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου, υπολείπεται σημαντικά του περσινού αριθμού των 45.000 αναπληρωτών που δεν αρκούσε. Αυτό οδηγεί σε τουλάχιστον 10.000 κενά. Αν προστεθούν και οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν σε σύγκριση με πέρυσι, τότε ο συνολικός αριθμός των κενών στα σχολεία μας αυτή τη στιγμή ξεπερνά τις 15.000.

Ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη

Οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα αισθητές στους τομείς της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Εκεί, οι προσλήψεις της πρώτης φάσης κάλυψαν μόλις το 45% του αριθμού των εκπαιδευτικών που είχε ζητήσει η διεύθυνση.

Αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα σχολεία του δήμου της Αθήνας και των προαστίων, υπάρχει τουλάχιστον 55% λιγότερο προσωπικό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης», στην ίδια διεύθυνση, οι προσλήψεις της πρώτης φάσης κάλυψαν μόλις το 30% ανά μαθητή στον τομέα της παράλληλης στήριξης.

Ελλείψεις ειδικοτήτων και υποβάθμιση μαθημάτων

Οι εκτεταμένες ελλείψεις εκπαιδευτικών έχουν άμεσο αντίκτυπο σε διάφορες ειδικότητες. Η κυρία Γαλανοπούλου ανέφερε ότι λείπουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, ενώ παράλληλα, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά η διδασκαλία των Αγγλικών και της Φυσικής Αγωγής. Υπάρχει έλλειψη πολλών γυμναστών, γεγονός που επηρεάζει το πρόγραμμα των μαθητών.

Επιπρόσθετα, η ίδια σημείωσε πως την περσινή σχολική χρονιά, πολλά σχολεία δεν είχαν ποτέ κάποιον συνάδελφο για τη διδασκαλία των Αγγλικών. Η διοίκηση δεν έχει παράσχει απάντηση σχετικά με το τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά που δεν διδάχθηκαν Αγγλικά πέρυσι και πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Επίσης, έχουν υπάρξει ελάχιστοι διορισμοί μουσικών και θεατρολόγων, κάτι που αναδεικνύει την απαξίωση του κομματιού της τέχνης μέσα στα σχολεία.

Η θέση της ΟΛΜΕ

Στο πλαίσιο των προβλημάτων που ανακύπτουν στην εκπαίδευση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Ανδρέας Καργόπουλος, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου προ ολίγων ημερών. Εκεί, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η εκπαιδευτική κοινότητα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η συνολική εικόνα των χιλιάδων κενών θέσεων εκπαιδευτικών δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ειδικά σε ευαίσθητους τομείς όπως η ειδική αγωγή και η παράλληλη στήριξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis