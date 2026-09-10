Στο μικροσκόπιο των αρχών το ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Αθηνών, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI». Οι έρευνες επικεντρώνονται στη λειτουργία του ιατρείου και στις ιατρικές πράξεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν, καθώς έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τις απαιτούμενες άδειες.

Η έρευνα των αρχών και το «ελληνικό FBI»

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, συνοδευόμενοι από δύο αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, μετέβησαν χθες στην ιδιωτική κλινική «Stem Cell», στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Το ιατρείο «σφραγίστηκε» από τις αρχές, ενώ στόχος της έρευνας είναι να σχηματιστεί δικογραφία και να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο όσων προηγήθηκαν του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την επίσκεψή του στην κλινική, καθώς και οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, θα εξεταστούν όσοι συμμετείχαν στη διακομιδή και την αντιμετώπισή του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Στη δικογραφία αναμένεται να περιληφθούν τα στοιχεία των ιατρικών πράξεων, ενώ κρίσιμο θα είναι και το ιατροδικαστικό πόρισμα μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το ιατρείο και οι διαφημιζόμενες θεραπείες

Το ιδιωτικό ιατρείο διαφήμιζε την «ολιστική προσέγγιση» και την «πρωτοποριακή ιατρική επιστήμη» στην υγειονομική περίθαλψη. Στην επίσημη ιστοσελίδα του, η οποία «έπεσε» αιφνιδίως χθες το απόγευμα και δεν βρίσκεται πλέον σε λειτουργία, το ιατρείο χαρακτηριζόταν ως «κλινική βλαστοκυτάρων» που αποτελεί «φάρο ελπίδας για όσους αναζητούν προηγμένες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική».

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο ιατρείο ως μία «υποτιθέμενη κλινική». Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρεπόταν να κάνει πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε πάει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία λειτουργίας της κλινικής, τις άδειες, τα σχετικά ιατρικά έγγραφα και τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που είχαν προγραμματιστεί ή πραγματοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα.

Ο επικεφαλής γιατρός και το προφίλ του

Ο επικεφαλής του ιατρείου, ο οποίος παρέμεινε για ώρες χθες στην Ασφάλεια, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Στο βιογραφικό του αναφέρεται ότι είναι ειδικός παθολόγος με διδακτορικό στην αιματολογία. Στην καρδιά της Αθήνας, στην κοσμοπολίτικη περιοχή του Κολωνακίου, φροντίζει την υγεία και την ευεξία στο ιδιωτικό του ιατρείο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Εκεί, συνδυάζει την παραδοσιακή ιατρική με εναλλακτικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοιοπαθητικής και της Συμπληρωματικής Ιατρικής, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στους πελάτες του.

Ο γιατρός εμφανίζεται στα social media ως «γκουρού» της ιατρικής και συνήθιζε να δίνει συνεντεύξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχοντας ένα ευρύ δίκτυο γνωριμιών. Ανάμεσα στους γνωστούς του ήταν άνθρωποι από τη showbiz, οι οποίοι τον εμπιστεύονταν ως «εξαιρετικό επιστήμονα και άνθρωπο» και μάλιστα τον επαινούσαν δημόσια στα social media. Μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είναι επίσης γιατρός στο επάγγελμα, αφέθηκαν ελεύθεροι γύρω στις 23:40 από το ΑΤ Κυψέλης.

Τα κρίσιμα ερωτήματα και η ιατροδικαστική εξέταση

Ένα από τα πρώτα μεγάλα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές αφορά το τι ακριβώς είχε πάει να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού για «αναγεννητική θεραπεία με πλάσμα», ή αλλιώς πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία αυτή δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Κομβικό σημείο στην έρευνα είναι και ο φλεβοκαθετήρας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για τη θεραπεία όταν του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με τον Εισαγγελέα, ο οποίος τους ζήτησε να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τη νομιμότητα των ιατρικών μηχανημάτων, την τήρηση ή μη του πρωτοκόλλου για τη θεραπεία του Μαζωνάκη, αλλά και για το ρόλο που μπορεί να είχε στο ιατρείο η σύζυγος του γιατρού.

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας θέλει να λάβει στα χέρια του την ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής συνδέεται ή όχι με τη θεραπεία που έκανε στο ιατρείο. Με τη βοήθεια του ιατροδικαστή θα γίνει προσπάθεια να διαπιστωθεί τι ώρα υπέστη την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του γιατρού και της συζύγου του υποστηρίζει ότι το ιατρείο είναι νόμιμο, όπως και ο εξοπλισμός του που είναι κανονικά δηλωμένος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki