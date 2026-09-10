Το πολιτικό σκηνικό παραμένει «φρακαρισμένο» σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται, καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να δούμε τα τελικά τους αποτελέσματα, οδηγούν τους περισσότερους ψύχραιμους παρατηρητές στο συμπέρασμα ότι το πολιτικό σκηνικό μοιάζει «σαν να έχει φρακάρει». Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή της στασιμότητας, με τα βασικά πολιτικά μεγέθη να παρουσιάζουν παγιωμένα χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων

Οι αναλύσεις των δημοσκοπικών δεδομένων δείχνουν ότι οι κινήσεις των βασικών πολιτικών παικτών, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τις τελευταίες εξελίξεις. Τα ποσοστά των κομμάτων και οι τάσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερά, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές μετατοπίσεις.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει κάποια μικρά κέρδη, ωστόσο αυτά δεν είναι αρκετά για να οδηγήσουν σε πανηγυρισμούς ή στην πεποίθηση ότι έχει προσεγγίσει την αυτοδυναμία. Το «πακέτο» των εξαγγελιών και των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης φαίνεται να περνά «ψιλοάκλαυτο», δηλαδή χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό ή να αλλάζει δραστικά την εικόνα.

Η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ

Πέρα από τα οριακά κέρδη της Νέας Δημοκρατίας, η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις ίδιες δημοσκοπικές ενδείξεις, ενδέχεται να καταγράφει μικρές απώλειες. Ωστόσο, η κατάσταση για την ΕΛΑΣ δεν είναι τέτοια που να υποδηλώνει μια δυναμική πορεία με «σούστες στα παπούτσια», αλλά ούτε και σοβαρή απώλεια εδάφους. Η εικόνα είναι αυτή μιας σχετικής σταθερότητας, παρά τις μικρές διακυμάνσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι η αύξηση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, γεγονός που υποδηλώνει μια γενικότερη αβεβαιότητα και έλλειψη ξεκάθαρων επιλογών στο πολιτικό τοπίο. Οι «τεκτονικές πλάκες» των τελευταίων μηνών, που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μεγάλες αλλαγές, δεν κινούνται, ενισχύοντας την αίσθηση της στασιμότητας.

Το «tableau vivant» της πολιτικής

Αυτό το σκηνικό, όπου τα πάντα μοιάζουν παγιωμένα και χωρίς δυναμική, οι Γάλλοι θα το περιέγραφαν ως «tableau vivant» – μια ζωντανή εικόνα που όμως παραμένει ακίνητη, σαν να έχει παγώσει ο χρόνος. Μια άλλη περιγραφή, πιο οικολογική, θα ήταν «nature morte», δηλαδή νεκρή φύση, υποδηλώνοντας την απουσία ζωής και κίνησης στο πολιτικό τοπίο.

Η αίσθηση αυτή της στασιμότητας επικρατεί, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν νέες δυναμικές ή να προκαλέσουν σημαντικές ανατροπές στα εκλογικά μεγέθη. Το πολιτικό σύστημα μοιάζει να έχει εισέλθει σε μια φάση αναμονής, χωρίς σαφείς ενδείξεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά

Σε αυτό το «φρακαρισμένο» σκηνικό, εκτιμάται ότι ο μόνος που θα μπορούσε να το «ξεφρακάρει» είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για το πότε ακριβώς θα αποφασίσει να κάνει την κίνησή του, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια κατάσταση αναμονής για τις επόμενες πρωτοβουλίες του.

Ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς, όπως αναφέρεται, προετοιμάζεται πυρετωδώς και με ένα συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας μια προσέγγιση «πόρτα πόρτα». Αυτή η μεθοδική προετοιμασία υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια για την επόμενη φάση της πολιτικής του δράσης.

Η μεθοδικότητα του πρώην πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, ο Αντώνης Σαμαράς «σκανάρει» όλη την Ελλάδα. Αναζητά και βολιδοσκοπεί κάθε δυνητικό στέλεχος που θα μπορούσε να ενταχθεί στο κόμμα του, δείχνοντας την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια ευρεία βάση υποστήριξης και στελεχών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθοδικότητας, της αποφασιστικότητας και της οργανωτικότητάς του είναι το τηλεφώνημα που έκανε στον Σταύρο Μπένο. Το τηλεφώνημα αυτό πραγματοποιήθηκε μετά την παραίτηση του κ. Μπένου από το πρότζεκτ του Έβρου, η οποία συνοδεύτηκε από βαριές καταγγελίες κατά της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή του Αντώνη Σαμαρά υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει πρόσωπα και καταστάσεις στο τρέχον πολιτικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki