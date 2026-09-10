Νέα τροπή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο γιατρός δηλώνει ότι η σύζυγος έκανε την πλασμαφαίρεση

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε κλινική στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο θάνατός του, σήμερα το απόγευμα, στο νοσοκομείο «Ελπίς», έχει οδηγήσει σε έρευνα των αρχών, με τον ιδιοκτήτη της κλινικής και τη σύζυγό του, επίσης γιατρό, να έχουν προσαχθεί και να έχουν αφεθεί ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες της ιατρικής πράξης και τη λειτουργία του ιατρείου.

Η κατάθεση του ιδιοκτήτη της κλινικής και η εμπλοκή της συζύγου

Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, προσήχθη στα γραφεία της ασφάλειας. Εκεί κατέθεσε στο πλαίσιο έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος. Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε αναλάβει την παρακολούθηση του τραγουδιστή και του παρείχε τις σχετικές θεραπείες. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής δήλωσε ότι η σύζυγός του διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, εκτελούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

Η αναφορά αυτή έδωσε νέα τροπή στην έρευνα, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η απελευθέρωση των γιατρών και οι απαιτήσεις της εισαγγελίας

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο παθολόγος γιατρός και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην ασκήσει επί του παρόντος διώξεις, και οι δύο εξετάστηκαν ως μάρτυρες.

Οι δύο γιατροί αναμένεται να επικοινωνήσουν εκ νέου με τις αρχές το πρωί, αφού συλλεχθούν όλα τα στοιχεία. Η εισαγγελία ζήτησε να έχει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και για το πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας ζήτησε να έχει μία πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και περισσότερα στοιχεία από τις αρχές σχετικά με τη νομιμότητα και τη χρήση του ιατρείου και του εξοπλισμού του.

Ερωτήματα για τη νομιμότητα του ιατρείου και του εξοπλισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη λειτουργούσε χωρίς άδεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν, η πλασμαφαίρεση πρέπει να την εκτελεί αιματολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν τον φάκελο αδειών που είχε το ιατρείο στο Κολωνάκι από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Από τον φάκελο αυτό έχει προκύψει ότι το ιατρείο είχε άδεια λειτουργίας μόνο ως παθολογικό ιατρείο, στο οποίο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση.

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζήτησε την άμεση διενέργεια ελέγχου στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η ενέργεια αυτή έγινε μετά τις πληροφορίες ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε χώρο που εμφανίζεται ως κλινική, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας. Ο υπουργός σημείωσε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε επίσης ότι η άδεια του συγκεκριμένου χώρου ήταν για απλό παθολογικό ιατρείο και πως σε ένα τέτοιο ιατρείο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Για τον λόγο αυτό, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Η θέση του δικηγόρου των γιατρών

Νωρίτερα, ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος των γιατρών, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι παράνομο το ιατρείο. Ο κ. Αγαπηνός δήλωσε επίσης ότι ο εξοπλισμός του ιατρείου ήταν δηλωμένος.

Οι αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν έκανε εκείνος τις θεραπείες στον γνωστό τραγουδιστή, αλλά η γυναίκα του. Φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη ήταν που παρακολουθούσε τον Μαζωνάκη και του έκανε θεραπείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis