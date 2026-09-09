Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε εξέλιξη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ο 54χρονος καλλιτέχνης απεβίωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στην οδό Κορνεάδου, στο Κολωνάκι, για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο καλλιτεχνικό στερέωμα και σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ και οι καταθέσεις

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διεξάγει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, έχει προσαχθεί και καταθέτει ο γιατρός-παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σκοπός είναι να εξεταστεί αν προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη πίσω από τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Επιπλέον, θα εξεταστεί αν ο συγκεκριμένος γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στην Ασφάλεια Αθηνών βρίσκονται επίσης τρία ακόμη άτομα για να καταθέσουν για την υπόθεση. Πρόκειται για τη σύζυγο του γιατρού, η οποία είναι επίσης γιατρός στο επάγγελμα, και δύο ακόμη άτομα, οι οποίοι έφτασαν συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους.

Οι ιατρικές πράξεις και η διακομιδή

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξωσωματική ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα, με στόχο την απομάκρυνση τοξινών από τον οργανισμό.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο δημοφιλής τραγουδιστής ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο δέχτηκε την πρώτη κλήση στις 16:21. Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος βρήκε τον τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Λίγο αργότερα, έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45. Οι προσπάθειες των διασωστών για την αναζωογόνηση του τραγουδιστή συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, αλλά και στο νοσοκομείο, όμως, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Αναμένονται ιατροδικαστικά πορίσματα και περαιτέρω καταθέσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο κατά την παραμονή του στο ιατρείο, όσο και πριν μεταβεί εκεί, αλλά και στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ακόμη, θα εξεταστούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν στην κλινική.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα διενεργήσει τη νεκροψία-νεκροτομή, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και να συμβάλει στην ολοκλήρωση της έρευνας των αρχών.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος σε πένθος

Ο αιφνίδιος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Από τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, άνθρωποι που συνυπήρξαν μαζί του στη μουσική σκηνή, φίλοι και συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν δημόσια, εκφράζοντας το σοκ και τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Σε ένδειξη σεβασμού, ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του στο Θέατρο Πέτρας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Η συναυλία μεταφέρθηκε για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να παραμένουν έγκυρα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωσε ότι ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου του φίλου και συναδέλφου τους βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Αντίστοιχα, ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε και εκείνος την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα, η οποία θα ολοκλήρωνε τη φετινή sold out καλοκαιρινή περιοδεία του.

Επίσης, η «Panik Records» εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του 54χρονου δημοφιλή τραγουδιστή. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας.»

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Gazzetta