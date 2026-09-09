Πατούλης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» – Έκτακτος έλεγχος του ΙΣΑ σε εξέλιξη

Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απαντήσεων, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργου Πατούλη. Ο κ. Πατούλης υπενθύμισε τη θεσμική ευθύνη του ΙΣΑ να διασφαλίζει ότι κάθε ιατρική πράξη εκτελείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε άμεσα εντολή και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

Ο αιφνίδιος θάνατος και τα ερωτήματα

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε πως ο αιφνίδιος και τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν πλήρως. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Πατούλης τόνισε την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης διευκρίνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν θα υποκαταστήσει το έργο των ιατροδικαστών ή των δικαστών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα πραγματικά αίτια του θανάτου, καθώς και οποιαδήποτε πιθανή ευθύνη, θα προκύψουν μέσα από τις αρμόδιες και προβλεπόμενες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Η θεσμική ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπενθύμισε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη που φέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αυτή η ευθύνη έγκειται στη διασφάλιση ότι κάθε ιατρική πράξη που πραγματοποιείται, εκτελείται εντός ενός νόμιμου και κατάλληλα αδειοδοτημένου χώρου, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Επιπλέον, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι ο ΙΣΑ έχει ως καθήκον να εξασφαλίζει την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη ασφάλεια των ασθενών. Η διαφύλαξη της υγείας και της ζωής των ασθενών αποτελεί βασική προτεραιότητα και αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον Σύλλογο.

Έκτακτος έλεγχος σε εξέλιξη

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Γιώργος Πατούλης προχώρησε άμεσα στην εντολή για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Η εντολή αυτή δόθηκε χωρίς καθυστέρηση, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Ήδη, ένα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πραγματοποιώντας τον έκτακτο αυτόν έλεγχο στον χώρο όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει άμεσα, όπως ακριβώς είχε δοθεί η σχετική εντολή από τον πρόεδρο του ΙΣΑ.

Το αντικείμενο του ελέγχου

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει ελέγχου, το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία. Πραγματοποιείται ενδελεχής εξέταση της άδειας λειτουργίας του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της λειτουργίας του. Παράλληλα, ελέγχονται οι προβλεπόμενες δραστηριότητες που επιτρέπονται να λαμβάνουν χώρα εκεί.

Επιπλέον, το κλιμάκιο εξετάζει τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλεπόμενες άδειες και προδιαγραφές. Ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι ο έλεγχος θα γίνει «χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις», τονίζοντας ότι για τον ΙΣΑ, «η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη».

Προϋποθέσεις ιατρικής πράξης και συλλυπητήρια

Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε με έμφαση τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση κάθε ιατρικής πράξης. Όπως ανέφερε, η ιατρική πράξη απαιτεί κατ' αρχάς επιστημονική επάρκεια από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, είναι απαραίτητες οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες διασφαλίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οι ιατρικές παρεμβάσεις.

Πάνω απ’ όλα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι η ιατρική πράξη οφείλει να διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Καταλήγοντας, ο κ. Πατούλης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ προσέθεσε ότι «τον λόγο έχουν πλέον τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

Με πληροφορίες από: Topontiki