Νέα σακούλα με οστά βρέθηκε στην Κυψέλη, κοντά στο σημείο προηγούμενου ευρήματος

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς εντοπίστηκε ακόμη μία σακούλα με μικρά οστά στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Το νέο εύρημα βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχαν βρεθεί ανθρώπινα οστά μία ημέρα νωρίτερα, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστής για την εξέταση των οστών.

Εντοπισμός της δεύτερης σακούλας

Η νέα σακούλα με οστά εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στην Άμεση Δράση (100). Ο καλών ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε βρει μια σακούλα που περιείχε μικρά οστά, χωρίς να μπορεί να διαπιστώσει αν αυτά ήταν ανθρώπινα ή αν ανήκαν σε άλλο είδος.

Ο πολίτης έδωσε αναλυτικές πληροφορίες για το ακριβές σημείο του εντοπισμού, το οποίο, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από εκείνο όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με ανθρώπινα οστά την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, ο καλών δεν περίμενε τους αστυνομικούς στο σημείο.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά το τηλεφώνημα, οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να εξετάσει τα νέα ευρήματα προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Η αγωνία γύρω από την υπόθεση μεγαλώνει, καθώς παραμένει άγνωστο αν τα νέα οστά συνδέονται με τα αρχικά ευρήματα.

Οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το σημείο παραμένει υπό έρευνα, καθώς αναζητούνται και άλλα πιθανά ευρήματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το αρχικό μακάβριο εύρημα

Η υπόθεση ξεκίνησε μία ημέρα νωρίτερα, όταν βρέθηκαν ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα στην ίδια περιοχή. Ο εντοπισμός έγινε από έναν προπονητή, ο οποίος πήγε να πάρει μια μπάλα που είχε βγει εκτός γηπέδου, μετά από ένα άστοχο σουτ ενός παιδιού. Αντίκρισε τα οστά και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, φροντίζοντας παράλληλα να κρατήσει τα παιδιά μακριά από το σημείο.

Τα πρώτα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναμένεται να εξεταστούν από ειδικούς ανθρωπολόγους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο χρόνος θανάτου δεν φαίνεται να είναι πρόσφατος και εκτιμάται ότι έχει συμβεί πριν από περισσότερους από έξι μήνες. Στο κρανίο που είχε εντοπιστεί δεν διαπιστώθηκε κάποια τομή, ενώ προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Οι έρευνες των αρχών

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς και πότε μεταφέρθηκαν τα οστά στην περιοχή της Αλεπότρυπας. Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται να εξεταστούν κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστη η ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν αρχικά. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να εξεταστούν φάκελοι εξαφανισμένων ατόμων, τόσο από τους τελευταίους μήνες όσο και από προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια σύνδεση με τα ευρήματα. Η εμφάνιση της δεύτερης σακούλας δημιουργεί νέα ερωτήματα, καθιστώντας την εξέταση του ιατροδικαστή καθοριστική για τη συνέχεια της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit