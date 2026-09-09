Η συγκίνηση της χήρας του Σήφη Βαλυράκη μετά την εισαγγελική πρόταση

Με έκδηλη συγκίνηση και ανακούφιση αντέδρασε η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής πρότασης για την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων στην υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού. Η εισαγγελική πρόταση ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, έπειτα από μια μακρά δικαστική διαδικασία.

Η αντίδραση της χήρας Βαλυράκη

Η χήρα του Σήφη Βαλυράκη εξήλθε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, αμέσως μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής πρότασης, εκφράζοντας τα συναισθήματά της. «Γεια σας παιδιά μου, νικήσαμε, δικαιωθήκαμε», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε, υποδηλώνοντας την ανακούφιση και την ικανοποίησή της για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η δήλωσή της αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύχρονης αναζήτησης δικαιοσύνης για τον θάνατο του συζύγου της, ο οποίος υπήρξε πρώην υπουργός.

Η εισαγγελική πρόταση για ανθρωποκτονία με δόλο

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Η πρόταση αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία και εκτιμήσεις που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία.

Ο δικαστικός λειτουργός έκρινε ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων συνιστούν εγκληματική πράξη, η οποία οδήγησε στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Η εισαγγελική πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της δίκης.

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί και το χτύπημα με κοντάρι

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας το σκάφος τους, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη. Αυτοί οι ελιγμοί κρίθηκαν ως κρίσιμοι για την εξέλιξη των γεγονότων.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων χτύπησε τον πρώην υπουργό με κοντάρι δύο με τρεις φορές. Αυτό το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να πέσει στη θάλασσα, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου της οικογένειας

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την οικογένεια Βαλυράκη, προέβη σε δηλώσεις υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της εισαγγελικής πρότασης. Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι «οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη δεν είναι αθώοι», μια θέση που διατρανώθηκε από την εισαγγελική πρόταση.

Ο συνήγορος περιέγραψε την εισαγγελική πρόταση ως ένα «διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού». Η δίκη, η οποία έχει φτάσει τις 56 συνεδριάσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, πεντέμισι χρόνια και πάνω μετά τη δολοφονία.

Η επιμονή στην αναζήτηση της αλήθειας

Ο κ. Παπαδάκης πρόσθεσε ότι η αρχική πρόθεση της οικογένειας Βαλυράκη ήταν η αναζήτηση της αλήθειας, καθώς και η ανεύρεση και τιμωρία των ενόχων. Διευκρίνισε ότι η οικογένεια δεν επιδίωξε ποτέ να οδηγήσει στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους, καθώς κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους αληθινούς να διαφύγουν της δικαιοσύνης.

Η ακροαματική διαδικασία, η οποία διεξήχθη με «πολυτέλεια», συνέβαλε στην ανάδειξη ολόκληρης της αλήθειας μέσα από τη δίκη, με αποτέλεσμα την κατάρρευση όλων των ψεμάτων. Η οικογένεια, μέσω του συνηγόρου της, αναμένει με πεποίθηση την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή, βασιζόμενη στα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν αναδειχθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis