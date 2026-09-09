Ομπράντοβιτς: Το «ευχαριστώ» στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία να είναι και πάλι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σε όλη την ομάδα, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται εξαιρετικό. Ο κύριος Γιαννακόπουλος μίλησε ενόψει της νέας σεζόν, αναφερόμενος και στην επιστροφή του Σέρβου προπονητή.

Γεύμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει της νέας σεζόν

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε ένα γεύμα σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το κλίμα κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό, δημιουργώντας μια θετική ατμόσφαιρα.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, μίλησε ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, στάθηκε ιδιαίτερα στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σύλλογο.

Οι ευχαριστίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εξέφρασε με τη σειρά του τις ευχαριστίες του στον κύριο Γιαννακόπουλο. Τον ευχαρίστησε για το γεγονός ότι βρίσκεται και πάλι στον σύλλογο.

Ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά. Αυτή η επιστροφή του δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του σε οικείο έδαφος.

Η δήλωση του Σέρβου προπονητή

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απευθύνθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τα λόγια: «Κύριε πρόεδρε, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Εξέφρασε τη χαρά του που συναντά παίκτες με τους οποίους δούλεψε για 13 χρόνια. Επιπλέον, ανέφερε το συναίσθημα ότι κάτι σπουδαίο δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα και τον θείο του κυρίου Γιαννακόπουλου. Ευχαρίστησε επίσης για τη δυνατότητα να συναντήσει και νέους ανθρώπους.

Η εξέλιξη του Παναθηναϊκού και η αφοσίωση της ομάδας

Ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε την εξέλιξη του συλλόγου, δηλώνοντας: «Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο! Αυτό λέω σε όλους».

Περιέγραψε ως «απίστευτο» το να συναντά όλους όσοι δουλεύουν για τον Παναθηναϊκό. Η αίσθηση που έχει, όπως είπε, είναι ότι όλοι χαίρονται που είναι μέλη του Παναθηναϊκού, δουλεύουν σκληρά και απολαμβάνουν να βρίσκονται εκεί.

Δέσμευση για σκληρή δουλειά και υψηλό επίπεδο

Από τη δική του πλευρά και των παικτών του, τους οποίους θεωρεί σημαντικότερους όλων, ο Ομπράντοβιτς υποσχέθηκε, εκπροσωπώντας όλους, ότι θα παλέψουν για το καλύτερο. Δήλωσε ότι βρίσκονται στο γήπεδο όλη μέρα από νωρίς το πρωί και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο.

Αναγνώρισε ότι «αν αυτό είναι αρκετό, ποιος ξέρει». Ωστόσο, τόνισε ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, με στόχο να έχουν την ομάδα στο επίπεδο που της ανήκει, στο επίπεδο κουλτούρας, σε αυτό που ξέρουν για τον Παναθηναϊκό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας για μία ακόμα φορά και εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta