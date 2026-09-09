Καταθέτει στην ασφάλεια ο γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στη Διεύθυνση Ασφάλειας μετέβη ο γιατρός που είχε πραγματοποιήσει τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Η κατάθεσή του εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας που διεξάγεται για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση για να διαπιστώσει όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό.

Η κατάθεση του θεράποντος ιατρού

Ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει την ιατρική θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, προσήλθε στη Διεύθυνση Ασφάλειας. Η παρουσία του εκεί ήταν απαραίτητη για την παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις ιατρικές πράξεις και την αγωγή που είχε ακολουθήσει ο τραγουδιστής.

Η κατάθεση αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην πορεία της έρευνας, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιδιωτικό ιατρείο. Οι αρμόδιες αρχές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τη θεραπεία, προκειμένου να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού.

Το πεδίο της αστυνομικής διερεύνησης

Η αστυνομία έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έρευνα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την εξακρίβωση των γεγονότων.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι ο ακριβής λόγος για τον οποίο ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν το ιστορικό και τους σκοπούς της επίσκεψης.

Επιπλέον, η έρευνα εστιάζει στο είδος της θεραπείας που είχε προγραμματίσει να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράλληλα, διερευνάται με προσοχή εάν τηρήθηκαν όλα τα καθορισμένα ιατρικά πρωτόκολλα και οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εν λόγω θεραπεία, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή τους.

Το περιστατικό της ανακοπής καρδιάς

Οι αστυνομικοί επιδιώκουν να εξακριβώσουν με σαφήνεια εάν υφίσταται κάποια σύνδεση μεταξύ της ανακοπής καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής και των ιατρικών πράξεων ή της θεραπείας που του χορηγήθηκε. Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε φλεβοκαθετήρα στο χέρι του τη στιγμή που εκδηλώθηκε η ανακοπή καρδιάς. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή, ενήργησαν άμεσα. Χωρίς καθυστέρηση, ειδοποίησαν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ζητώντας την άμεση επέμβαση και μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Η μεταφορά και η μη αναστρέψιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ανταποκρινόμενο στην κλήση, παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε με ταχύτητα στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Παρά τις άμεσες ενέργειες και τις προσπάθειες των γιατρών, οι πληροφορίες που προέρχονται από το νοσοκομείο είναι δυσοίωνες. Αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν, δυστυχώς, μη αναστρέψιμη, επιβεβαιώνοντας την τραγική εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis