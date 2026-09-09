Αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη: Έρευνα των αρχών για τις συνθήκες

Σε πανελλήνιο σοκ βρίσκεται ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, γεννηθείς το 1972, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη.

Οι τελευταίες ώρες και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Κορνεάδου, στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση πλασμαφαίρεσης. Λίγο αφότου του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ο γιατρός που βρισκόταν στο ιατρείο κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος βρήκε τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του και του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα, έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής.

Οι προσπάθειες επαναφοράς στο «Ελπίς»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο Γιώργος Μαζωνάκης προσκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45 το απόγευμα, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, ωστόσο, δυστυχώς, χωρίς επιτυχή έκβαση. Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπαθούσαν επί σχεδόν μία ώρα να τον επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Επίσημη ώρα θανάτου ορίστηκε η 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και τον σχηματισμό δικογραφίας. Κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με δύο αστυνομικούς του ελληνικού FBI, μετέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ο γιατρός που έκανε τη θεραπεία στον τραγουδιστή έχει ήδη μεταβεί στην διεύθυνση ασφαλείας και καταθέτει.

Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου τελικά κατέληξε. Ζητούμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί για ποιο λόγο είχε μεταβεί στο ιατρείο, ποια ήταν η θεραπεία που είχε προγραμματίσει να κάνει και αν τηρήθηκαν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.

Αστυνομικοί λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου ασφάλισαν το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα αλλοιωθούν στοιχεία που μπορεί να είναι κρίσιμα στην έρευνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ελεγχθούν ακόμη και οι τελευταίες επαφές του, ενώ θα ερευνηθεί και το κινητό του τηλέφωνο.

Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο καλλιτεχνικός κόσμος «πάγωσε» από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του «παρατσούκλι», «Μαζώ».

Ο Πάνος Κιάμος έγραψε: «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…». Αντίστοιχα, ο Χρήστος Δάντης ανέφερε: «Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos