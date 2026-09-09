Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΘ. Ένα από τα λεωφορεία κατέληξε στη στάση «Καν Καν», προκαλώντας τον τραυματισμό των γυναικών. Η 21χρονη, η οποία φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα, υποβάλλεται αυτήν την ώρα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ δύο εκ των τραυματιών έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Η κατάσταση της 21χρονης τραυματίας

Η 21χρονη γυναίκα, η οποία φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα στο πόδι, στο κεφάλι και στη λεκάνη, υποβάλλεται αυτήν την ώρα σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται αιμοδυναμικά σταθερή, παρά τη σοβαρή εξάρθρωση που υπέστη στο πόδι.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται από μια ομάδα ειδικών, η οποία αποτελείται από χειρουργούς ορθοπεδικούς, αγγειοχειρουργούς και πλαστικούς χειρουργούς. Τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι και τη λεκάνη δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη φέρεται να κατέβαινε από το λεωφορείο του ΚΤΕΛ με το νούμερο 57, όταν παρασύρθηκε από το λεωφορείο της γραμμής 28 και βρέθηκε στο έδαφος.

Εξιτήριο για δύο γυναίκες, νοσηλεία για μία

Δύο από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο τροχαίο, η 17χρονη και η 50χρονη, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου είχαν μεταφερθεί μετά το ατύχημα. Αφού υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε καλή και έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Οι δύο γυναίκες φέρεται να ήταν όρθιες μέσα στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ με το νούμερο 28, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν στο εσωτερικό του οχήματος.

Παράλληλα, στην Α’ χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μία 62χρονη γυναίκα. Η 62χρονη φέρει ράμματα στο κεφάλι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Φέρεται να περίμενε στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος στη Νεάπολη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, σπέρνοντας τον πανικό. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο κατέληξε στη στάση δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής. Η στάση «ΚΑΝ ΚΑΝ» έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς έχει στην κυριολεξία διαλυθεί.

Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και συγκεντρώνουν τα συντρίμμια, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και η μεταφορά του λεωφορείου. Λόγω του ατυχήματος, έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στην περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57. Το λεωφορείο αυτό κατευθυνόταν προς το κέντρο της πόλης και ήταν σταματημένο στη στάση «Καν Καν» τη στιγμή του συμβάντος.

Συγκεκριμένα, λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Enikos