Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο «Ελπίς» το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, ενώ οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, δεν υπήρξε επιτυχής έκβαση, με την επίσημη ώρα θανάτου να καταγράφεται στις 17:40.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972, μεταφέρθηκε στις 16:45 το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Η διακομιδή του έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο τραγουδιστής βρισκόταν χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Οι πηγές αναφέρουν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς, γεγονός που οδήγησε στην εσπευσμένη μεταφορά του.

Οι προσπάθειες ανάνηψης και η ώρα θανάτου

Αμέσως μετά τη διακομιδή του, το ιατρικό προσωπικό του «Ελπίς» προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Οι γιατροί ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες, η έκβαση δεν ήταν επιτυχής. Η επίσημη ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καταγράφηκε στις 17:40, λίγο μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου «Ελπίς» εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή. Στην ανακοίνωση αναφέρονται αναλυτικά οι συνθήκες διακομιδής και οι ενέργειες που έγιναν.

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σπαρακτικές στιγμές έξω από το «Ελπίς»

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και τους οικείους του. Έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς» εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές στιγμές, με βαριά σιωπή, δάκρυα και πρόσωπα παγωμένα από το σοκ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν στο νοσοκομείο ήταν και η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία. Η εικόνα της αποτύπωνε τον ανείπωτο πόνο, καθώς εμφανίστηκε συντετριμμένη, με την οδύνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της και έπιανε το κεφάλι της, σε μια αυθόρμητη κίνηση που μαρτυρούσε το βάρος της στιγμής για την απώλεια του αδελφού της.

Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, σε ηλικία μόλις 54 ετών, έφυγε από τη ζωή ξαφνιάζοντας τους πάντες, καθώς τίποτα δεν προμήνυε αυτή την τραγική εξέλιξη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, έχοντας διαγράψει μία μακρά και επιτυχημένη πορεία. Ο αιφνίδιος χαμός του βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους χιλιάδες ανθρώπους που τον ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko