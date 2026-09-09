Μάγειρας αποζημιώθηκε με 5.000 ευρώ μετά από απόλυση για χορό στο TikTok

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στην Ισπανία, όπου ένας μάγειρας απολύθηκε από την ξενοδοχειακή εταιρεία στην οποία εργαζόταν, αφού εντοπίστηκε να δημοσιεύει βίντεο χορού στην πλατφόρμα TikTok. Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στη μέση και τον αυχένα. Ωστόσο, η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, με το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας να δικαιώνει τον μάγειρα, κρίνοντας την απόλυση αδικαιολόγητη και επιβάλλοντας στην εταιρεία την καταβολή αποζημίωσης.

Η απόλυση και οι ισχυρισμοί της ξενοδοχειακής εταιρείας

Ο εργαζόμενος, ο οποίος απασχολούνταν ως μάγειρας, βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω αυχεναλγίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την εργασία, η ξενοδοχειακή εταιρεία στην οποία εργαζόταν εντόπισε και αξιολόγησε αρκετά βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα TikTok.

Στα συγκεκριμένα βίντεο, ο μάγειρας εμφανιζόταν να χορεύει, φορώντας μάλιστα ψηλοτάκουνα παπούτσια. Η εταιρεία ερμήνευσε την κινητικότητα που παρουσίαζε ο εργαζόμενος στα βίντεο ως ένδειξη απάτης και προσποίησης της ασθένειάς του. Υποστήριξε, επίσης, ότι η εν λόγω συμπεριφορά αποτελούσε παραβίαση της συμβατικής του υποχρέωσης απέναντι στον εργοδότη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία προχώρησε στην απόλυση του μάγειρα, θεωρώντας ότι η δράση του καθυστερούσε σκόπιμα την ανάρρωσή του και δικαιολογούσε την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Η πρωτόδικη απόφαση του εργατικού δικαστηρίου του Βίγο

Σε πρώτο βαθμό, η υπόθεση εκδικάστηκε από το Τρίτο Εργατικό Δικαστήριο του Βίγο. Το δικαστήριο, εξετάζοντας τα στοιχεία, δικαίωσε τον εργαζόμενο. Στην απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ότι η απλή παρακολούθηση σύντομων αποσπασμάτων βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ήταν αποκομμένα από το ευρύτερο πλαίσιο, δεν μπορούσε να αποτελέσει άμεση ή οριστική ιατρική απόδειξη.

Ειδικότερα, το δικαστήριο τόνισε ότι δεν αποδεικνυόταν με ακρίβεια ότι ο εργαζόμενος ήταν σε θέση να εκτελέσει τα απαιτητικά καθήκοντα της εργασίας του ως μάγειρας, παρά την κινητικότητα που παρουσίαζε στα βίντεο. Επιπλέον, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν με ακρίβεια πότε είχαν καταγραφεί τα συγκεκριμένα βίντεο, ούτε ότι ο εργαζόμενος είχε παραβιάσει σκόπιμα τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

Η υποχρέωση αποζημίωσης ή επαναπρόσληψης

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Τρίτο Εργατικό Δικαστήριο του Βίγο απέρριψε την απόλυση που είχε επιβληθεί στον μάγειρα. Κατόπιν αυτού, υποχρέωσε την ξενοδοχειακή εταιρεία να επιλέξει μεταξύ δύο επιλογών: είτε να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο στην προηγούμενη θέση του είτε να του καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό ως αποζημίωση.

Το ποσό της αποζημίωσης που καθορίστηκε από το δικαστήριο ανέρχεται στα 5.126,66 ευρώ. Η απόφαση αυτή υπογράμμισε την αδικαιολόγητη φύση της απόλυσης, βάσει των στοιχείων που προσκομίστηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η τελική επικύρωση της απόφασης από το ανώτατο δικαστήριο

Μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης από το Εργατικό Δικαστήριο του Βίγο, τόσο η ξενοδοχειακή εταιρεία όσο και ο εργαζόμενος άσκησαν εφέσεις, επιδιώκοντας την ανατροπή ή την τροποποίηση της αρχικής κρίσης. Ωστόσο, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλικίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, εξετάζοντας τις εφέσεις και τους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών, απέρριψε τελικά τόσο τις ενστάσεις της εταιρείας όσο και εκείνες του εργαζομένου. Με την απόφασή του, επικύρωσε πλήρως την αρχική απόφαση που είχε λάβει το Εργατικό Δικαστήριο του Βίγο, καθιστώντας την οριστική. Έτσι, η κρίση για την αδικαιολόγητη απόλυση και την υποχρέωση της εταιρείας για αποζημίωση ή επαναπρόσληψη του μάγειρα παρέμεινε σε πλήρη ισχύ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta