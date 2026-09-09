Προφυλακίστηκε πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών για μαστροπεία

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν την έκδοση ανήλικων κοριτσιών. Παρά τις αρνήσεις του κατά την απολογία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις αρχές.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 33χρονο

Ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών κατηγορείται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, η αρπαγή ανηλίκου, η πορνογραφία ανηλίκων και η μαστροπεία. Οι κατηγορίες αυτές συνθέτουν ένα βαρύ κατηγορητήριο που οδήγησε στην προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από την υπόθεση, ο κατηγορούμενος φέρεται να στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια. Οι πράξεις αυτές, όπως αναφέρεται, λάμβαναν χώρα τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, φέρεται να προγραμμάτιζε συναντήσεις των ανήλικων κοριτσιών με πελάτες, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος από αυτές τις συναντήσεις.

Η απολογία και οι ισχυρισμοί του

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 33χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο βασικός του ισχυρισμός ήταν ότι οι ανήλικες κοπέλες του συστήθηκαν ως ενήλικες. Αυτός ο ισχυρισμός αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής, προσπαθώντας να αντικρούσει τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί εναντίον του.

Ωστόσο, παρά τις αρνήσεις και τους ισχυρισμούς του, ο κατηγορούμενος δεν κατάφερε να πείσει τις αρμόδιες αρχές. Ως αποτέλεσμα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, με τον 33χρονο να οδηγείται στη φυλακή εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας.

Διαδικτυακές αγγελίες και οικονομικό όφελος

Το κατηγορητήριο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης του 33χρονου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανήρτησε αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι αγγελίες αυτές περιείχαν φωτογραφίες των ανήλικων κοριτσιών, προβάλλοντάς τες σε πιθανούς πελάτες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας που αναγραφόταν στις αγγελίες φέρεται να ανήκε στον ίδιο τον κατηγορούμενο, ενισχύοντας τις υποψίες για τον άμεσο ρόλο του στην υπόθεση.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκαν ραντεβού μεταξύ των ανήλικων κοριτσιών και πελατών. Στα ραντεβού αυτά, ο ίδιος ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν παρών. Ο σκοπός της παρουσίας του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν η αποκόμιση οικονομικού οφέλους από τις συναντήσεις αυτές, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό περί μαστροπείας.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως και μπήκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών έπειτα από μια σημαντική καταγγελία. Συγκεκριμένα, μια μητέρα 16χρονης κοπέλας ήταν αυτή που προσέφυγε στην αστυνομία, κάνοντας την καταγγελία που οδήγησε στην έναρξη της έρευνας. Η καταγγελία της μητέρας αποτέλεσε το έναυσμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες στη συνέχεια προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και στην απαγγελία κατηγοριών.

Η παρέμβαση της μητέρας ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων του 33χρονου. Χάρη στην καταγγελία της, οι αρχές μπόρεσαν να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προστασία των ανήλικων κοριτσιών που φέρονται να εμπλέκονται.

Με πληροφορίες από: News.gr