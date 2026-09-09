Τουρίστας στην Κρήτη βρέθηκε στη ΜΕΘ μετά από απόρριψη πρότασης γάμου

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη, όπου ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας βρέθηκε να επιπλέει αναίσθητος στη θάλασσα, λίγες ώρες αφότου η σύντροφός του απέρριψε την πρόταση γάμου που της έκανε. Ο άνδρας εντοπίστηκε από θαμώνες ταβέρνας στην παραλία του Αγίου Ανδρέα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η πρόταση γάμου και η αντίδραση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος είχε επισκεφτεί την Κρήτη μαζί με τη σύντροφό του, με την οποία διέμεναν σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην περιοχή. Περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο τουρίστας αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μια στιγμή που αναμενόταν να είναι χαρούμενη και σημαντική για το ζευγάρι.

Ωστόσο, η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς η σύντροφός του φέρεται να μην αποδέχθηκε την πρόταση. Η απόρριψη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επηρέασε έντονα τον 33χρονο. Ο άνδρας, μετά την αρνητική απάντηση, έκανε φύλλο και φτερό το δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας σχεδόν όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, εκφράζοντας την έντονη αναστάτωσή του.

Η πορεία προς την παραλία

Μετά την καταστροφή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο 33χρονος έφυγε από το κατάλυμα. Η πορεία του τον οδήγησε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής ή πριν από αυτήν, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, γεγονός που πιθανώς επηρέασε την κρίση του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τουρίστας φέρεται να προειδοποίησε τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Αυτή η προειδοποίηση προκάλεσε ανησυχία, καθώς ο άνδρας κατευθυνόταν προς την παραλία, έχοντας ήδη δείξει σημάδια έντονης συναισθηματικής φόρτισης και θυμού.

Ο εντοπισμός και η διάσωση

Λίγες ώρες αργότερα, η κατάσταση έλαβε δραματική τροπή. Ο 33χρονος εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Η παρουσία του έγινε αντιληπτή από θαμώνες μιας γειτονικής ταβέρνας, οι οποίοι είδαν τον άνδρα μέσα στο νερό και αντέδρασαν άμεσα.

Οι θαμώνες ειδοποίησαν χωρίς καθυστέρηση το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Στο σημείο έφτασαν γρήγορα διασώστες, οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα στην ακτή. Μετά την ανάσυρση, οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία του 33χρονου, προσφέροντας τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας του

Μετά την επιτυχή επαναφορά της καρδιακής λειτουργίας, ο 33χρονος μεταφέρθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Εκεί έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας του.

Πλέον, ο Πολωνός τουρίστας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή, γεγονός που δίνει ελπίδες για την περαιτέρω πορεία της υγείας του μετά το σοβαρό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Reader